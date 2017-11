El PP proposarà acabar amb l'anonimat a les xarxes socials arran del tuit contra Camacho

La pugna contra els missatges d'odi a les xarxes socials està a l'ordre del dia al govern espanyol. La Policia Nacional va detenir la setmana passada un jove de 19 anys per haver-se mofat de la mort del fiscal general de l'Estat. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, se'n feia ressò a Twitter, atribuint-li els delictes d'incitació a l'odi i injúries.

Però mentre s'actua per aquest casos, centenars més queden impunes, com les contínues amenaces de mort a polítics i periodistes. El PP ha volgut entrar en aquest camp arran d'un tuit contra la diputada al Congrés i expresidenta dels populars catalans Alícia Sánchez-Camacho: un tuitare anònim va assegurar que 'la manada' l'hauria d'haver trobat a ella -en referència a la violació col·lectiva durant les festes dels Sanfermines de l'any passat a Pamplona.

En declaracions des del Congrés, Sánchez-Camacho ha explicat que ha presentat una denúncia contra l'usuari de Twitter, que de seguida va esborrar el tuit, perquè aquests delictes no quedin "impunes".

Per lluitar contra l'anonimat a les xarxes socials, el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha anunciat que impulsaran un diàleg amb la resta de grups parlamentaris per estudiar mesures amb què lluitar contra l'assetjament anònim a les xarxes socials i analitzar si amb el que recull l'ordenament jurídic actual n'hi ha prou per combatre les amenaces, insults i altres manifestacions.

Sánchez-Camacho serà l'encarregada de parlar amb la resta de partits per estudiar si l'actual normativa és "suficent", subratllant que cada compte anònim hauria de tenir una "identitat clara" al darrere per perseguir els responsables de qualsevol tipus de comportament delictiu.

Acabar amb comptes anònims i controlats per robots

Hernando ha afegit que estan disposat a parlar fins i tot amb les empreses multinacionals que hi ha al darrere per acabar amb aquest anonimat. I ho ha posat al mateix sac que els 'robots' que "pretenen donar aparença d'una gran presència d'opinions de la gent" sobre un tema i que la majoria de cops "deriven en la propagació de falsedats, acusacions i mentides".

No ha tingut en compte, en aquest cas, que molts dels comptes a Twitter de membres del govern espanyols estan inflats d'usuaris anònims només per incrementar el seu nombre de seguidors.

L'intent per part del govern de Mariano Rajoy de controlar els missatges a les xarxes socials no és nou. El 2014 el predecessor de Zoido, Jorge Fernández Díaz, ja obria la porta a estudiar noves eines per controlar internet. Poc després proposava que els delictes a la xarxa tinguessin més càstig.

Des de llavors que les condemnes a tuitaires per enaltiment del terrorisme i odi han anat en augment, i el Tribunal Suprem ha obert el focus fins i tot als retuits.