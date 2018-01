Rajoy, "reconfortat" amb la decisió del TC, diu que Puigdemont "no pot ser president de res"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dilluns que un president que ha intentat "liquidar la sobirania i la unitat nacional" com Carles Puigdemont "no pot ser president de res". En una entrevista a la Cope, s'ha mostrat "reconfortat" amb al decisió del Tribunal Constitucional (TC) del dissabte perquè demostra que el dret i la política "responen així al sentit comú". "Un senyor fugat de la justícia, que ha pretès unilateralment liquidar la sobirania i la unitat nacional, no pot ser president de res", ha assenyalat. Per al líder popular, la resolució del TC "és molt clara". "Estiguin tranquils. Per sort, a Espanya el dret, la llei, la Constitució i els tribunals funcionen", ha conclòs.

Casado: "Podrà ser pres o pròfug, però mai president de la Generalitat"

En la mateixa direcció ha anat el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, qui ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que desconvoqui el ple d'investidura o que Junts per Catalunya busqui un candidat alternatiu lliure de càrregues judicials. "La decisió del Tribunal Constitucional és la fi de l'escapada de Puigdemont i la seva partida s'ha acabat: podrà ser pres o pròfug, però mai president de la Generalitat", ha dit en roda de premsa després de la reunió del comitè de direcció del PP.

El PP augmenta així la pressió sobre el president del Parlament, Roger Torrent. L'avisa que si manté el ple amb Carles Puigdemont de candidat haurà de veure's les cares amb la justícia i seguirà el mateix camí que Carme Forcadell. Malgrat la mesura cautelar del Tribunal Constitucional (TC), Mariano Rajoy segueix intranquil sobre el que pot passar demà. Gènova assegura que no pot garantir que no hi hagi investidura telemàtica, segons fonts de la direcció del PP.

Pressió a Arrimadas

Casado insisteix que la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, hauria de presentar-se a la investidura si continua el bloqueig a Catalunya. Encara que no sumin en escons, però "sí en vots". Una forma d'alimentar el relat de cara eleccions anticipades. Els populars aplaudirien tornar a les urnes per intentar aconseguir un altre escó i tenir grup propi al Parlament. "Tot està molt obert: els independentistes es trepitgen, alguns dimiteixen, ningú vol activar els terminis... Amb serenitat farem el que ens toca com a partit que dona suport al govern: vetllar per la legalitat", ha afegit Casado.

Sobre la taula, doncs, hi ha quatre escenaris, segons el PP. Primer, que Torrent desconvoqui el ple. Segon, que el mantingui i s'hagi d'enfrontar a la justícia per desobediència. Tercer, que l'independentisme esculli un nou candidat lliure de càrregues judicials –consideren que les mesures cautelars dictades pel TC evitarien que Oriol Junqueras pogués presentar-se a la investidura. I quart, davant d'un llarg bloqueig, abans d'abocar-se a anticipades, que Arrimadas fes el pas de presentar-se a la investidura.