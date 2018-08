El PP es queda sol criticant un trasllat de presos d’ETA

L’acostament dels presos d’ETA promès pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a canvi del sí del PNB a la moció de censura encara no ha començat. Però el PP s’ha proposat anticipar-ne el tret de sortida, fins i tot si és a costa de les decisions de l’executiu de Mariano Rajoy i en contra del parer de les associacions de víctimes. Els populars es van llançar aquest dimecres a censurar el trasllat a Basauri (Biscaia) de dos presos a qui s’ha concedit el tercer grau perquè ja han complert tres quartes parts de la condemna. Segons la vicesecretària de Comunicació del PP, Marta González, el PNB “s’està començant a cobrar” el suport a la moció. Però el govern de Pedro Sánchez assegura que “simplement” s’està limitant a executar unes decisions ja preses al febrer, durant el mandat de Rajoy, quan se’ls va confirmar el tercer grau i trasllat al País Basc.

“No hi ha una decisió política; és un compliment estricte de la legalitat”, va defensar el delegat del govern espanyol a Euskadi, Jesús Loza. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, també va insistir en una entrevista a Antena 3 que es tracta d’un “fet puntual” i que, pel que fa l’acostament, s’analitzarà “cas per cas, perquè cada un és diferent”. Fins i tot el PP es va quedar sol denunciant el trasllat davant de les víctimes del terrorisme. “La presidenta de l’associació de víctimes basques (Covite), Consuelo Ordóñez, va assegurar a Efe que es tracta d’una mesura “absolutament legal” i “totalment ajustada a dret”. A més, va assegurar que des de Covite “mai han criticat cap acostament” de presos “si es compleixen tots els requisits” legalment establerts, com passa en aquest cas.

Des de l’Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), que té estrets vincles amb el PP, també van admetre que en el trasllat es “compleixen tots els requisits”, tot i que el conseller de l’entitat, Miguel Folguera, va advertir que estaran “vigilants” davant dels moviments que pugui haver-hi les pròximes setmanes o mesos.

15 presos prioritaris

Els dos reclusos que compleixen ja el tercer grau a Euskadi són Olga Sanz i Javier Moreno. Tots dos van formar part del comando Biscaia d’ETA que va intentar assassinar l’expresident del PP basc i avui dia eurodiputat Carlos Iturgaiz i l’exconseller d’Interior basc Juan María Atutxa. Iturgaiz, en una dura carta enviada al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va acusar-lo “d’entrar en el joc que volen els terroristes” en concedir-los el tercer grau. Pedro Sánchez es va comprometre a finals de juliol al Congrés a acostar els presos terminals i més grans de 70 anys. Després de la sortida de la presó de Santi Potros diumenge passat, hi ha un total de 15 presos que compleixen aquests requisits prioritaris.