El PP fa de l'episodi a la UAB el seu punt d'inflexió en la campanya del 28-A

Cayetana Álvarez de Toledo està decidida a treure tot el rèdit electoral possible dels incidents de la UAB. "He vingut aquí a provocar el totalitarisme en nom i defensa de la llibertat", ha afirmat sense complexos. Des de l'Hotel Grand Marina de Barcelona i davant de la plana major del partit, la candidata popular s'ha tornat a presentar com l'únic antídot per combatre l'independentisme i ha tornat a presentar l'episodi d'ahir a la UAB com la prova del cotó. De fet, Álvarez de Toledo ha volgut que els assistents a l'acte tornessin a visionar les imatges dels incidents a través d'un vídeo i una imatge gran dels fets –que l'ha acompanyat durant l'última part del seu discurs–. Tot plegat, sota l'atenta mirada de l'expresident espanyol José María Aznar, el gran protagonista del vespre, amb qui ha compartit espai a la FAES i que ha avalat una per una les paraules de la candidata popular.

Tant Aznar com Álvarez de Toledo han fet servir els incidents d'ahir a la UAB per presentar el moviment independentista com a "xenòfob, supremacista i sectari", en paraules d'Aznar, i també de "massa fanàtica i hipnotitzada", segons Álvarez de Toledo. Per a la candidata popular l’escena d’ahir no s’ha produït mai a la inversa: "L’única agressió que s’ha patit en els últims anys ha sigut la que han patit els constitucionalistes per part dels independentistes". I ha presentat el PP com l’única opció per garantir la democràcia i el constitucionalisme, però ha advertit que "no serà fàcil". "Ni un sol pas enrere", ha demanat.

Una petició que també ha fet l'expresident espanyol, que ha presentat Pablo Casado i Cayetana Álvarez de Toledo com les úniques garanties per eliminar l'independentisme, per davant de Vox i Ciutadans. Crític amb el rumb del govern de Mariano Rajoy amb el Procés, Aznar no ha volgut tornar a fer sang aquest vespre i s'ha limitat a intentar no recordar el passat: "Els vots no canvien el passat". Així, ha presentat el vot al PP com l’únic útil de les tres opcions de la dreta, intentant, així, evitar una nova fuga de vots, aquest cop, cap a Vox: "La nostra divisió és la seva esperança i la nostra unitat serà el seu fracàs".

Álvarez de Toledo vol utilitzar, precisament, l'episodi de la UAB per demostrar aquesta tesi i deixar clar a Vox que el PP no és la "dreta covarda", tal com va dir el líder de la formació d'extrema dreta, Santiago Abascal. "Han de saber que estem disposats a donar-los tota la resposta que sigui necessària, durant el temps que sigui necessari i amb tot l'esforç que sigui necessari", ha avisat Aznar, al seu torn. I ha afegit: "Som al segle XXI i no en les fantasies medievals dels independentistes. Som a l'Espanya democràtica i no a la dels Balcans de la neteja ètnica. No deixarem que un grup de delirants que han perdut el sentit de la realitat trenquin Espanya i Catalunya".

En el seu discurs, Aznar no s'ha estat de presentar Pedro Sánchez com un dels culpables de donar vida a l'independentisme: "Els socialistes han assimilat tot el programa nacionalista. Sánchez és el candidat secessionista. Són els que no condemnen ETA". Però no només ha disparat contra els socialistes, sinó que l'expresident espanyol també ha situat en l'Estat Català de Francesc Macià l'origen de tot plegat, i l'ha comparat amb el feixisme: "Els causants de tot això són ells i per això els guanyarem", ha avisat.

Al començar l’acte, el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha posat en valor l’actitud de la candidata popular a la UAB: "M’agradaria veure un nacionalista amb el coratge de Cayetana". Però no només. Alejandro Fernández també ha tret pit de la tasca d’Aznar en la seva intervenció: "Va tenir la capacitat d’executar decisions estratègies de manera implacable". Una tasca que, per al líder popular, ara ha d’encarnar el partit que ell dirigeix i també la candidata dels populars per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.

L'expresident popular torna després de 16 anys

L'última vegada que José María Aznar va visitar Catalunya per participar en un acte de partit, encara era president del govern espanyol. D'això fa 16 anys, va ser el novembre del 2003, en plena campanya de les eleccions autonòmiques catalanes. Ell i el llavors ministre de la Presidència Mariano Rajoy van viatjar fins a Catalunya per donar suport a la campanya de Josep Piqué. Eren les primeres eleccions en què no es presentava Jordi Pujol i qui el substituïa era Artur Mas. Tot i guanyar les eleccions, el PSC de Pasqual Maragall va pactar un tripartit amb ERC i ICV. El PP de Josep Piqué va aconseguir augmentar tres escons i passar de 12 a 15 diputats.

El PP passava per un moment més o menys dolç a Catalunya. Molt diferent a la situació actual. Si fa 16 anys, el partit a Catalunya havia obtingut un dels seus millors resultats (15 diputats), ara l'expresident espanyol visita els populars catalans en el seu pitjor escenari de la seva història: amb quatre diputats, el partit corre el risc de convertir-se en una formació residual. Però Aznar no està disposat que Vox o Ciutadans es mengin el partit que va dirigir durant anys: "La nostra divisió és la seva esperança i la nostra unitat serà el seu fracàs". Sota aquesta tesi, Aznar ha apel·lat al vot útil del PP per davant dels de Santiago Abascal i Albert Rivera.