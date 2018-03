El PP creu que els catalans són "ostatges dels que són a la presó"

El PP ha demanat aquest dilluns "sensatesa" als polítics catalans perquè "és molt trist" que la governabilitat estigui "pendent dels interessos personals" d'alguns dirigents, en referència a Carles Puigdemont. El portaveu popular, Pablo Casado, ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que "deixi d'estar quadrant l'agenda de persones que tenen problemes amb la Justícia". "La societat catalana no pot ser ostatge d'aquells que són a la presó o de l'agenda de viatge dels que estan fugats. Hem de recuperar l'activitat del Parlament perquè els catalans recuperin la normalitat", ha asseverat.

"Jo els demano que es desbloquegi la situació i que el Parlament tracti els problemes que preocupen la gent", ha asseverat Casado, que ha considerat que a Catalunya "no mereixen que se'ls vegi només com el Procés". El vicesecretari de comunicació popular ha assegurat també que donen suport a la mobilització convocada aquest cap de setmana per Societat Civil Catalana a Madrid, primer, i a Barcelona, després. A més, ha avançat que la seva formació estudiarà quines opcions té per desbloquejar la situació al Parlament, però ha dit que mentrestant seguirà en vigor el 155, fet que, segons ell, "per a molts és una tranquil·litat", perquè en els últims cinc mesos "ningú troba a faltar el Govern". Casado diu que portaven "massa anys sense gestionar ni respondre a les demandes dels ciutadans".

El popular també ha explicat que el partit té "molt avançat" el document base, consensuat amb els seus 'barons', sobre el finançament autonòmic, que busca aconseguir el suport del PSOE, i ha considerat que seria "molt important" que Catalunya entrés en aquesta negociació, fet pel qual caldria la formació d'un Govern. El document estarà llest "d'aquí poc", ha asseverat.

Pensions

A dos dies pel ple monogràfic de pensions al Congrés, convocat a petició de Mariano Rajoy, l'executiva popular ha abordat el debat, i Casado ha afirmat que no entén "com els partits que van congelar les pensions ara escalfen el carrer". El portaveu popular ha avançat que Rajoy demanarà a la seva intervenció parlamentària que es faci un acord al Pacte de Toledo per la sostenibilitat de les pensions, però ha tret pit que la despesa pública en pensions s'ha augmentat anualment en 2.000 milions d'euros durant els dos governs populars. "Nosaltres treballem, d'altres només es queixen", ha reblat. Tot i així, Casado no ha avançat si Rajoy farà alguna proposta concreta, més enllà de la crida al debat en el si del Pacte de Toledo, perquè la qüestió es "despolititzi".