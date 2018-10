El PP portarà l'aplicació de l'article 155 a votació del Parlament

Les propostes de resolució que ha presentat el bloc constitucionalista demostren les diferents estratègies que plantegen per solucionar el conflicte català. Així, mentre el PSC insisteix que la via del diàleg és l'única possible per resoldre aquest tema, Ciutadans i el PP continuen defensant el marc estatutari com l'únic vigent i reclamen als independentistes respecte a la legalitat vigent. De fet, els populars portaran a votació del Parlament demanar al govern espanyol que apliqui l'article 155 una altra vegada per frenar les intencions dels independentistes.

Els populars defensen que el Govern "compleixi amb l'ordenament jurídic i les sentències judicials". A més, una de les mesures que el PP demana és tancar totes les delegacions de la Generalitat a l'exterior i "paralitzar la restitució" del Diplocat. El PP, a més, defensa que el Govern torni a l'autonomisme i participi en totes les reunions sectorials que convoca el govern espanyol.

Una idea que també defensen els socialistes, però, a diferència dels populars, el PSC aposta per dialogar amb l'independentisme abans d'aplicar una altra vegada l'article 155. Així, els socialistes demanen a l'executiu català que prossegueixi en el diàleg amb l'Estat i que tant els partits com la Generalitat facin una "crida a evitar la confrontació entre ciutadans per raó de les seves desavinences polítiques".

Com Ciutadans, que demana "abandonar la unilateralitat", els socialistes també demanen al Parlament que rebutgi "qualsevol proposta unilateral il·legal" i el compromís del Govern per trobar el suport de com a mínim dos terços per "formular propostes de canvi del nostre sistema constitucional".

Defensa de la "neutralitat dels espais públics"

Tal com han defensat en els últims mesos tant el PP com Ciutadans, tots dos continuen defensant la neutralitat dels espais públics. Així, els dos grups han incorporat en les seves propostes de resolució aquesta idea. Els populars consideren que "les estelades, així com altres símbols partidistes, vulneren la neutralitat" dels espais públics.

Per la seva banda, Cs demana l'"adopció de mesures urgents, com la regulació dels criteris mínims de professionalitat i experiència", i la utilització del procediment del concurs públic organitzat pel Parlament amb majories parlamentàries reforçades per la designació de les persones que ostentin les màximes funcions de responsabilitat de la CCMA. Així mateix, el partit demana que es reformi "l’estatut dels responsables de la CCMA per tal de garantir la seva independència i professionalitat". A més, demana condemnar els "actes violents dels CDR".

Cs demana la dimissió de Buch

Cs també demana el cessament del conseller d'Interior, Miquel Buch, per haver titllat la manifestació de Jusapol de "provocació" i haver "impedit o dificultat" l'exercici del seu dret de manifestació i haver tingut una actitud "permissiva" amb els independentistes que "van coartar la llibertat dels catalans" sense detencions (tot i que en la manifestació de dissabte passat, en què alguns independentistes van agredir manifestants de Jusapol, es van fer sis detencions). En aquest sentit, Cs també planteja condemnar l'"assenyalament constant al qual es veuen sotmesos els representants de determinats partits i entitats de la societat civil", amb pintades a les seus i "declaracions de 'persona non grata'".

El PSC també presenta una proposta de resolució que insta el Govern a "preservar" els Mossos com un cos policial "al servei del conjunt de la ciutadania" i evitar "fer-ne un ús partidista", així com "condemnar explícitament tota violència, acte d'intolerància o intimidació". D'altra banda, el PP també reclama que no s'utilitzin els Mossos d'Esquadra "per a accions contràries al marc estatutari i constitucional" o per "defensar la independència de Catalunya o qualsevol altre ideari polític".

Cs reclama que s'eliminin els indults de polítics

Quan parla de les mesures contra la corrupció, Cs també demana que els polítics "compleixin i respectin les lleis i resolucions judicials que els afecten", i demana que s'eliminin els "aforaments, les oficines dels expresidents del Parlament i la Generalitat" i altres "privilegis injustificats", com l'assignació mensual, les pensions vitalícies i les de viudetat. La formació taronja també demana que s'eliminin "privilegis" com el fet que les Corts Generals demanin l'indult de polítics. D'altra banda, també reclama que es debatin i tramitin més iniciatives contra la corrupció i demana la compareixença de la cúpula de la CCMA per la "politització" de TV3.