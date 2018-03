El PP respecta la decisió del TEDH sobre la crema de fotos del Rei però "no la comparteix"

El Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) ha condemnat a l'estat espanyol a indemnitzar els dos joves que van cremar fotografies del Rei l'any 2007 a la plaça del Vi de Girona. Una sentència que contradiu el que va dictaminar la justícia espanyola, que va condemnar Enric Stern i Jaume Roura a pagar una multa de 2.700 euros cada un. El PP respecta, però "no comparteix" la sentència. El portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, considera que "la llibertat d'expressió és una cosa però l'ofensa deliberada als sentiments de la gent ha de tenir alguna mena de correcció".

Per la seva banda, el diputat del PP a Catalunya Alejandro Fernández també s'ha expressat en la mateixa línia que Hernando. "Respectem totes les sentències, ens puguin semblar més encertades o menys encertades", ha afirmat el diputat popular Alejandro Fernández en roda de premsa al Parlament. Amb tot, Fernández ha afegit que aquest tribunal europeu "no discuteix que la condemna fos adient", sinó que la considera "desproporcionada". El diputat del PP ha recordat que els fets van passar l'any 2007, quan governava "el campió 'progre' del món mundial, que era José Luís Rodríguez Zapatero, no el PP".

En la mateixa línia s'ha expressat la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas: "Respectem les decisions judicials i analitzarem el contingut de la sentència". Des de Madrid, el portaveu de la formació taronja al Congrés, Juan Carlos Girauta, ha defensat que la sentència d'Estrasburg no vol dir que "les injúries al Rey no existeixin o no puguin existir, són un delicte, existeixen". "Les injúries al Rei es poden penar i, en un cas concret hi ha una sentència que nosaltres respectem", ha argumentat Girauta, que ha afegit que el que diu el TEDH és que els actes de crema de fotografies "no són constitutius de delicte".

ERC i Catalunya en Comú-Podem celebren la sentència

Per la seva banda, el líder de Catalunya en Comú - Podem, Xavier Domènech, ha valorat positivament la sentència d'Estrasburg perquè assegura que la "regressió de drets i llibertats que es viu a l'estat espanyol fa posar vermell". "M'agradaria viure en un país referent en matèria de drets i llibertats", ha admès, en declaracions als mitjans de comunicació després de reunir-se amb representants de la Marea Pensionista.

En la mateixa línia s'ha expressat la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que ha celebrat que Estrasburg hagi avalat la llibertat d'expressió: "Avui surt guanyant la llibertat d'expressió en un Estat que cada dia que passa la redueix més amb interpretacions molt restrictives dels drets humans". Rovira ha fet aquestes declaracions després d'una reunió amb el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco. "Hem de celebrar els retrets del TEDH a la justícia espanyola, que hauria de fer una reflexió perquè constantment Europa li està esmenant les decisions", ha afegit Pacheco. El dirigent de CCOO ha denunciat també la deriva autoritària del PP, "aplicant la llei mordassa, empresonant a vaguistes i cantants, segrestant obres d'art i imputant als polítics independentistes delictes de rebel·lió i sedició".