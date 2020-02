El PP es querella contra Quim Torra per usurpació de funcions

Tal com havia anunciat feia setmanes, aquest dimecres finalment el PP ha presentat una querella davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per un presumpte delicte d'usurpació de funcions públiques. Els populars mantenen la tesi que un cop la Junta Electoral Central (JEC) va acordar la seva inhabilitació exprés el 3 de gener, el Tribunal Suprem va rebutjar suspendre aquesta resolució i la mesa del Parlament va acatar aquesta decisió, Quim Torra ha perdut la condició de diputat i, per tant, també la de president de la Generalitat. I per això el PP demana al TSJC que adopti les mesures cautelars que pertoquin perquè Quim Torra deixi d'exercir com a president de la Generalitat, així com que admeti a tràmit la querella i que se'l citi a declarar com a querellat.

Els populars fan referència a l'article 152.1 de la Constitució, però també a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (a l'article 67.2), per justificar la seva posició, ja que les dues normatives estableixen que el president de la Generalitat ha de ser membre del Parlament. Així, en l'escrit el PP denuncia que Torra continua fent actes, declaracions i exercint "en qualitat de president de facto de la Generalitat, sense estar legitimat per fer-ho". I afegeix que totes les accions que ha tirat endavant com a president de la Generalitat són "nul·les, i per tant ineficaces, des del punt de vista administratiu, a més de la seva indubtable rellevància penal".

A banda, els populars també esmenten doctrina del Tribunal Constitucional per justificar la seva posició. Així, recorda que en una de les sentències de l'alt tribunal s'establia que les mateixes condicions que es requereixen per accedir a un càrrec, en aquest cas de president de la Generalitat, també s'han de mantenir durant l'exercici del mateix càrrec. "Són elements imprescindibles per al recte i adequat exercici del càrrec, que s'erigeixen en condicions de tracte successiu sense la concurrència dels quals resulta injustificable, per inadequat, l'exercici del càrrec". A més, els populars també prenen com a argument l'últim escrit dels lletrats del Parlament en el qual defensen que per ser president de la Generalitat s'ha de ser diputat.

Per tot plegat, el partit que dirigeix Pablo Casado denuncia que el fet que Quim Torra mantingui el càrrec de president produeix una "greu pertorbació de l'ordre constitucional, perquè les funcions que s'estan exercint il·legalment són les de president de la Comunitat Autònoma de Catalunya, que no és un funcionari qualsevol i que, a més, d'acord amb la Constitució (art. 152.1) és el representant de l'Estat en aquesta comunitat". Així, els populars exigeixen que es prenguin mesures perquè Torra no continuï "generant una falsa aparença de legalitat en l'actuació de qui de manera conscient, deliberada i dolosa se situa al marge de la Constitució i manifesta amb absoluta jactància que pretén portar fins al final una conducta tan il·lícita, amb menyspreu absolut al compliment de la llei".

Reconeixen que Torra exerceix de president

Malgrat considerar que Quim Torra no és president, els populars han presentat la querella davant del TSJC, el tribunal encarregat de jutjar les persones que estan aforades, és a dir, diputats i presidents. L'argument que esgrimeix el partit en el text per justificar aquesta decisió és pel fet que, malgrat tot, Torra continua exercint de president "de forma espúria" i, per tant, consideren que el TSJC continua "sent competent" per jutjar-lo. De fet, creuen que té la competència fins que "no es produeixi formalment el cessament en el càrrec, que el querellat es nega a acceptar". Tant PP com Ciutadans han demanat al president espanyol, Pedro Sánchez, que cessi Torra com a president. El cap de l'executiu espanyol, però, continua reconeixent Quim Torra com a president de la Generalitat i, de fet, s'hi reunirà aquest dijous. Una trobada que els populars ja han reclamat que no es produeixi perquè significa reconèixer Torra com a interlocutor vàlid del Govern.

Sigui com sigui, els populars mantenen que Torra ja no és president de la Generalitat i que, per tant, manté el càrrec de manera "il·legal". Ara bé, el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, va admetre aquest dimarts que la decisió de si Torra és president o no l'haurà de prendre un jutge. "Per a nosaltres no és president, però això ho haurà de determinar un jutjat", va admetre en una entrevista a RAC1. En aquest sentit, tot i no reconèixer-lo com a cap de l'executiu català, Fernández va explicar que tenien preparada una pregunta per fer-li en la sessió de control al president de la Generalitat que estava prevista per aquest dimecres al matí. Finalment, però, la sessió no s'ha fet perquè Torra no ha pogut assistir al ple per motius personals.