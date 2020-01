El PSC convida la mesa del Parlament a valorar la presentació d'un recurs contra la decisió de la JEC

En la línia expressada aquest divendres per la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, que va manifestar els seus "seriosos dubtes" que la Junta Electoral Central (JEC) tingués competències per resoldre la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, i de l'exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, el PSC ha presentat la seva pròpia proposta de resolució per al ple d'aquesta tarda a la cambra catalana. A l'escrit que han registrat a la cambra, els socialistes conviden la mesa del Parlament a "considerar la possibilitat d'interposar" un recurs "per defensar el que disposen, respecte a les causes del president de la Generalitat, l'Estatut i la llei de la presidència de la Generalitat".

En aquest sentit, "constaten" que les causes de destitució d'un president de la Generalitat estan previstes a l'Estatut i a la llei de la presidència, mentre que les causes per perdre l'escó estan regulades al reglament del Parlament. A més, subratllen que la sentència que condemna Torra per un delicte de desobediència "encara no és ferma" perquè està pendent que el Tribunal Suprem resolgui el recurs que va presentar la defensa del president de la Generalitat. També recorden que la resolució de la Junta Electoral encara es pot recórrer, en aquest cas a la sala tercera del Tribunal Suprem.

El PSC lamenta en tot cas que els grups independentistes hagin intentat "forçar el reglament" del Parlament permetent que s'inclogui la votació de propostes de resolució en el ple extraordinari convocat per aquest dissabte. De fet, fonts de la formació han assegurat que no té cap sentit que es puguin registrar propostes de resolució quan no hi ha cap punt a l'ordre del dia del ple que en prevegi la votació –els partits independentistes preveuen tornar a utilitzar el punt 83.3 del reglament per alterar l'ordre del dia–. Malgrat tot, han decidit presentar la seva pròpia proposta de resolució.

Els comuns denuncien que la JEC "s'ha extralimitat"

Catalunya en Comú - Podem, per la seva banda, ha presentat la seva pròpia proposta de resolució en què insisteix que la JEC "s'ha extralimitat en les seves funcions" i on també exposa el rebuig a la decisió que va emetre ahir aquest organisme electoral. El grup que lidera Jéssica Albiach al Parlament assegura, en el seu escrit, que la resolució de la JEC "vulnera l'Estatut d'Autonomia i el reglament del Parlament", les dues normes que regulen, segons defensen, les causes de destitució del president de la Generalitat. D'aquesta manera, els comuns asseguren que "qualsevol decisió sobre la presidència de la Generalitat s'ha de fer amb respecte escrupolós a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i al Parlament de Catalunya".

A més, en la seva proposta de resolució Catalunya en Comú - Podem denuncia que la resolució de la JEC "pel moment i la forma, forma part de l'estratègia de la dreta i l'extrema dreta per interferir en el debat d'investidura que s'està realitzant al Congrés de Diputats". En aquest sentit, els comuns tornen a rebutjar la "judicialització d'un conflicte que només es pot resoldre per mitjans polítics i democràtics". Finalment, reiteren la necessitat de formar un "govern progressista i plurinacional que permeti canalitzar la via del diàleg i la negociació del conflicte polític, recuperar drets civils i drets socials".