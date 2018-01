El PSC votaria a favor d'Espejo-Saavedra (Cs) com a president del Parlament

Al PSC encara couen els dies 6 i 7 de setembre de l'any passat, quan la majoria independentista a la mesa del Parlament va permetre el debat i la votació de les lleis del referèndum i transitorietat. A les portes d'una nova legislatura, els socialistes exigeixen una cambra que "desenvolupi les seves funcions dins del marc constitucional i estatutari", i és per això que s'han mostrat a favor que la presidència del Parlament sigui ocupada per Cs.

"No tindríem cap inconvenient a donar suport a José María Espejo-Saavedra si aconsegueix una majoria suficient", ha afirmat aquest dilluns Miquel Iceta en referència al candidat proposat per la formació taronja. En roda de premsa a la seu del partit, Iceta ha insistit que "és molt important assegurar que el Parlament funciona des del ple respecte a legalitat", motiu pel qual l'elecció d'un representant de Cs li sembla "molt i molt coherent". Això sí, ha instat els d'Arrimadas a parlar amb tots els grups per assegurar-se una majoria suficient a favor del seu candidat.

I si aquest candidat compliria amb el compliment de la legalitat exigit pel PSC, Carles Puigdemont no ho faria amb el requisit que el partit fixa per al pròxim president de la Generalitat: que pugui "exercir la seva responsabilitat amb plenitud". Iceta ha deixat molt clar que la investidura telemàtica "no existeix" i s'ha oposat a habilitar aquesta possibilitat per fer president Puigdemont. "La investidura requereix que el candidat es presenti a la cambra i se sotmeti al debat [...] La investidura telemàtica i el president telemàtic no existeixen", ha reblat.

En aquest sentit, ha deixat molt clar que "no seria bo per a Catalunya tenir un president que no resideixi al país". "Catalunya ha de ser governada des del Palau", ha afegit. I ha fet extensiva aquesta premissa a la resta de consellers a l'exili: "És molt bo que els consellers siguin al seu despatx en una seu de la Generalitat a Barcelona, seria el normal".

El PSOE veu "estrambòtica" la proposta de JxCat

A Ferraz, directament, se'ls escapa el riure quan senten a parlar de l'última proposta de Carles Puigdemont -ser investit a Brussel·les i tornar llavors a Barcelona, malgrat ser detingut-. Per al portaveu de l'executiva del PSOE, Óscar Puente, es tracta d'una proposta "totalment estrambòtica". "No sé a què juga; jo no crec que es prengui seriosament el seu país", ha afegit, i ha considerat "fora del sentit comú" i de la "lògica" la proposta.

Sobre la intenció d'Inés Arrimadas d'intentar ser investida presidenta de la Generalitat, Puente considera que no va de veres i que l'únic que busca és seguir en campanya contra el PP i el PSC pensant en una possible repetició electoral a Catalunya per guanyar-los més marge. "Tinc la sensació que si vol que el PSC sigui un aliat hauria de renunciar a atacar-lo sistemàticament com està fent -ha assenyalat-. Si ho fa és perquè potser no té aspiració a fer-ho".

Després d'haver-la reptat a finals d'any a intentar governar a Catalunya tot i que Ciutadans va constatar inicialment que els números no sortien amb una majoria independentista amb escons, ara és a Ferraz -arran de la iniciativa del partit taronja- que admeten que "els números no surten". Amb tot, asseguren que és feina d'Arrimadas iniciar contactes. Albert Rivera ha anunciat aquest dilluns que es reuniran aquest dimarts amb els comuns.