El PSC garanteix que no farà cap pacte amb Vox però evita descartar acords amb Cs i PP als municipis

Contundència i ambigüitat a parts iguals. El PSC ha garantit aquest dilluns que no participarà mai de cap pacte amb Vox, però ha evitat tancar la porta a nous acords amb Cs i PP, als quals critica per haver-se aliat amb la ultradreta a Andalusia. El secretari de política municipal socialista (i alcaldable a Barcelona de la formació), Jaume Collboni, ha assegurat que és "impossible" que el PSC acordi o participi d'alguna majoria amb els de Santiago Abascal, ja que no farà "res" que l'"acosti" a l'extrema dreta, i ha aprofitat per tornar a retreure a Manuel Valls que no renunciï al suport de Cs a la seva candidatura a Barcelona.

No obstant això, el dirigent socialista ha evitat en tot moment negar possibles acords de futur als municipis tant amb la formació taronja com amb els populars. Ha deixat clar que els socialistes són "molt crítics" amb aquests partits que estan "blanquejant" Vox, i s'ha situat molt lluny d'aquesta posició", però no ha volgut fixar una línia vermella en les aliances amb ells després de les eleccions municipals del maig. Collboni s'ha escudat en el fet que el PSC "surt a guanyar" en aquests comicis i que, per tant, no és el moment de parlar de política de pactes.

Fonts socialistes aclareixen que la intenció és no pactar amb Cs i PP als municipis després del que ha passat a Andalusia, si bé els resultats electorals poden fer necessaris pactes puntuals en clau local. Els de Miquel Iceta, de fet, tenen en aquests moments un pacte de govern amb Ciutadans a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), i tres pactes de govern amb el PP, entre els quals el de Tarragona. La política dels socialistes sempre ha estat la de donar autonomia municipal als pobles i ciutats pel què fa a les aliances als ajuntaments.

Programa marc per a les municipals

El secretari de política municipal ha explicat que el PSC ha posat ja en marxa l'elaboració del seu programa marc de cara a les municipals, que s'haurà de ratificar en una convenció nacional a principis de març. El programa, explica Collboni, girarà sobre tres eixos: revertir les retallades, garantir "la convivència i la seguretat" als pobles i ciutats i atendre els "problemes reals" dels ciutadans. D'altra banda, l'executiva del partit ha decidit aquest dilluns que el secretari d'organització, Salvador Illa, sigui el director de l'estratègia electoral de les municipals i europees d'aquest any.