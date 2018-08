PSOE i Cs eviten demanar la dimissió al líder del PP

Ni PSOE, ni Cs ni Podem van dubtar ahir a l’hora de condemnar les suposades irregularitats en el màster de Pablo Casado. Els principals partits del Congrés van sortir al pas de la notícia i van criticar el cas, però només Podem va demanar la dimissió del líder del PP. Tant socialistes com Cs van evitar arribar, de moment, fins a aquest extrem. “Em correspon no qualificar els processos judicials oberts”, va argumentar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que es va limitar a opinar que Casado hauria de “donar explicacions” sobre el tema “als ciutadans”. “Aquí em quedo”, va concloure.

Més contundent va ser la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, que va dir de Casado que “no és un representant polític digne”. “No representa ni la transparència ni la decència”, va afirmar, i va recalcar que el cas del màster demostra que no forma part de la “dreta moderna” que podria representar els ciutadans. La socialista també es va referir als diferents casos de corrupció en què s’ha vist immers el PP els últims anys, i va demanar a l’aparell del partit que “es regeneri d’una vegada perquè Espanya necessita partits nets i transparents”.

Ciutadans, per la seva banda, va definir el cas com una situació “greu” però també va evitar demanar la dimissió del popular. “Ja veurem què decideixen Casado i el PP, nosaltres ja no tenim acord de govern amb els populars i haurà de ser el PP qui ho gestioni”, va dir el secretari general del partit, José Manuel Villegas.

Des de les files d’Units Podem, en canvi, sí que es va reclamar a Casado la renúncia, tot i que sense esperances que ho faci. Se’n va encarregar la diputada Sofía Castañón: “Sembla que per dirigir el PP cal estar, com a mínim, imputat”, va assegurar, i ho va dir amb “pesar” i “no com un acudit”. “Hauria de dimitir”, va afegir la diputada, malgrat que pensa que “no ho farà”. En el mateix sentit, el coordinador general d’Esquerra Unida, Alberto Garzón, va publicar un tuit en què va afirmar que “els militants del PP ja sabien que votaven com a president qui feia trampes amb el seu currículum”. “Els devia semblar un bon senyal”, va lamentar.

Contra els aforaments

Villegas va aprofitar ahir la notícia per rescatar una de les antigues reivindicacions de Cs: posar fi als aforaments. “Si el bipartidisme no hagués evitat que s’eliminessin els aforaments, previsiblement Casado estaria imputat”, va assegurar el portaveu del partit taronja, i va avançar que Cs tornarà a impulsar una reforma constitucional que elimini aquesta garantia legal. Podem es va posicionar a favor de la iniciativa. “No pot ser que hi hagi privilegiats que no poden ser jutjats per tribunals ordinaris”, va recalcar el partit a Twitter. La llei orgànica del poder judicial (LOPJ) recull la figura dels aforats, que implica que només el Tribunal Suprem (TS) o el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) -a escala autonòmica- poden cursar causes contra els alts càrrecs públics, amb l’objectiu que siguin jutjats per un alt tribunal, que es considera més expert i menys vulnerable a pressions polítiques.