Iglesias visita Cuixart i Sànchez a Soto del Real: "A Europa no es veu amb bons ulls que hi hagi presos de consciència"

L'endemà de reunir-se amb el president de la Generalitat, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha viatjat fins a Soto del Real per trobar-se amb el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. Iglesias també ha aprofitat la visita per saludar l'exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez, tot i que amb ell només han intercanviat unes paraules. "No haurien de ser a la presó", ha assegurat en declaracions a TV3: "El conflicte s'ha de resoldre per mecanismes democràtics". "A Europa no es veu amb bons ulls que hi hagi presos de consciència al nostre país", ha insistit.

Iglesias s'ha pres seriosament el seu paper d'intermediari amb Catalunya. "Cal deixar l'excepcionalitat enrere", ha assegurat, i s'ha posicionat a favor de l'acostament dels presos a presons catalanes. Tot i que aquesta decisió correspon "als jutges", el líder del partit lila ha insistit que li "consta que Pedro Sánchez considera que l'acostament seria positiu", tot i que "cal defensar la llibertat".

Segons Iglesias, Cuixart està "molt animat". Li ha traslladat, ha explicat, que "el diàleg ha de ser la manera com s'organitzi el conflicte a Catalunya": "Hem de resoldre la llibertat dels presos, el president del govern està compromès amb aquesta possibilitat".

El líder de Podem considera que la visita als presos podria ser "el principi per a un desgel de les institucions dels governs de la Generalitat". "La gent que ens paga un sou ens el paga perquè solucionem els problemes, no perquè el deleguem als jutges", ha insistit: "Quan seiem entre demòcrates no hi pot haver temes exclosos".

En aquest sentit, Iglesias considera l'1-O "una mobilització democràtica perfectament compatible amb la Constitució espanyola": "Una altra cosa és fer servir les institucions per vies unilaterals". Sigui com sigui, "el govern català no aposta per les vies unilaterals", ha afirmat: "Això no implica que Torra no sigui independentista, però contribueix a un escenari de distensió".