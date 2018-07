Llarena marxa escortat d'un sopar privat amb una vintena de persones en un restaurant a Mont-Ras

260x366 Pablo Llarena, sopant en un restaurant de Mont-Ras / CDR Palafrugell Pablo Llarena, sopant en un restaurant de Mont-Ras / CDR Palafrugell

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va haver de marxar escortat aquest dissabte a la nit d'un sopar privat en un restaurant de la localitat de Mont-Ras (Baix Empordà), després que transcendís la trobada a través de les xarxes socials. El compte de Twitter del CDR de Palafrugell es va fer ressò de l'escena publicant una fotografia en la qual es veuria el magistrat d'esquena compartint taula amb altres comensals. Un d'ells era el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz. El seu entorn assegura a l'ARA que el sopar era informal i que no hi havia més polítics.

Llarena va marxar en un vehicle, segons es pot veure en vídeos penjats per testimonis, i escortat per un altre cotxe. Algunes de les persones que van presenciar el moment van dedicar-li alguns crits: "Benvingut a l'Empordà" o "Els carrers seran sempre nostres". Els Mossos d'Esquadra, consultats per l'ARA, no han donat informació sobre els fets advertint que el jutge té un equip de seguretat especial de la Policia Nacional.

Es dona la circumstància que aquest mateix dissabte es va celebrar un concert i un sopar en solidaritat al president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, a pocs quilòmetres de Mont-Ras, a Palafrugell. Llarena ha negat la llibertat de l'expresident de l'ANC en diverses ocasions.