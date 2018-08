García-Page reclama sensatesa a Sánchez: "Si la cosa es torna inviable caldrà anar a eleccions"

El president de Castella-la Manxa i secretari general del PSOE en aquesta comunitat, Emiliano García-Page, considera que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no "pot aparentar una fortalesa que no té al Congrés" i que si la situació del executiu es torna "inviable" caldrà convocar eleccions generals. "Crec que el Govern té l'obligació de governar amb perspectiva temporal i amb vocació d'aguantar, però tinc molt clar que si la situació és inviable, impossible, hauran de parlar els espanyols. Això és així, és evident, de sentit comú, i així ho va explicar el mateix president del govern", recalca García-Page en una entrevista a Europa Press. Segons la seva opinió, "tothom és conscient" que després de la moció de censura es va obrir un escenari "que no és definitiu", sinó "precari i provisional", de manera que el govern espanyol "no pot intentar aparentar una fortalesa que no té al Parlament". "Ni crec que vulgui fer-ho", afirma, abans d'afegir que no descarta "res" sobre un possible avançament electoral.

No obstant això, García-Page no es pronuncia expressament sobre si caldria avançar les eleccions si la pressió dels independentistes a Sánchez es fes intolerable o si el govern espanyol no pot aprovar els pressupostos per al 2019. Davant d'aquests escenaris, es limita a dir que "els espanyols han de pronunciar-se en el moment en què les institucions es bloquegin" i que això "algunes vegades té a veure amb l'evolució pressupostària i d'altres no". "Rajoy deia que era determinant per a Espanya un pressupost i després deia que podia viure amb aquests comptes prorrogats fins a tres anys", recorda el mandatari castellanomanxec, abans d'apuntar que, de moment, no ha sentit el president del PP, Pablo Casado, demanant eleccions.

El líder del PSOE a Castella-la Manxa remarca que per a ERC i el PDECat "el govern (espanyol) està de lloguer" i Sánchez "d'inquilí" a la Moncloa, però ja avisa que si els independentistes deixen caure l'executiu després no es podrà negociar amb ells una hipotètica investidura. "Encara que sembli mentida, la pilota està a la teulada dels independentistes. Si forcen una ruptura de l'equilibri polític, una inestabilitat més gran en el conjunt d'Espanya, o si el dia de demà forcessin unes eleccions anticipades, és evident que el mateix motiu que forçaria aquesta convocatòria electoral impediria després un acord amb ells", avisa. Si ERC i el PDECat optessin per aquesta via estarien "beneficiant clarament la dreta o el centredreta". "Si hi ha d'haver eleccions per desacord amb l'independentisme, que ningú esperi que sigui possible després un acord d'investidura amb els independentistes, és absolutament inviable, seria absurd", insisteix el 'baró' socialista. En qualsevol cas, García-Page apunta que amb el tema de les eleccions "molta gent juga a la hipocresia" perquè en realitat "gairebé ningú té interès que hi hagi eleccions demà", ni tan sols els que "com Ciutadans, les demanen cada dia". Segons la seva opinió, al partit taronja li podrien haver convingut fa dos mesos, quan liderava les enquestes, però ara ja no, de la mateixa manera que tampoc volen eleccions els independentistes catalans ni Podem.

García-Page considera normal que els sondejos reflecteixin una pujada en intenció de vot per al PSOE col·locant-lo fins i tot com a primera força després de la seva arribada a la Moncloa, però, segons ell, el més rellevant és que des de fa força temps Ciutadans ha sobrepassat Podem i els de Pablo Iglesias han quedat a la quarta posició. "Això és clau perquè el sistema electoral fa que el primer, encara que sigui per pocs punts, superi de molt en diputats el segon i el tercer superi el quart", explica. Per això, indica que ara el que està en joc és si realment hi ha el que ell anomena "una posició d'acordió complexa". "El PP i Ciutadans tenen més a prop que mai configurar una majoria a Espanya, però tenen en contra que si no la configuren no tenen a ningú amb qui posar-se d'acord".

Per tant, des del seu punt de vista, el "problema més gran" que podria donar-se si hi hagués eleccions "d'aquí uns mesos" és que "el que va ser un acord de moció de censura contra Rajoy es transformi en una negociació d'investidura". "El gran problema que tenen els que juguin al tactisme electoral és que la gent no és tonta, ja porta 40 anys votant i sap quan algú convoca eleccions anticipadament només per guanyar escons", adverteix.

Pel que fa a les perspectives electorals del PP, augura que d'aquí uns mesos els populars remuntaran "encara que només sigui perquè l'efecte col·lateral de la moció de censura". I és que, per a García-Page, la moció ha suposat "una espècie d'indult polític a tota la corrupció del PP". En aquest sentit, li crida l'atenció que ja ningú parli de "corrupció" ni hagi llançat cap proposta sobre aquest tema des de la sortida de Rajoy de Moncloa. "Espanya necessitava un tub d'escapament. Sánchez estava obligat a presentar la moció perquè el que va passar amb la Gürtel va ser veritablement fort. Hauria estat greu per a un sistema democràtic sa que després de 12 anys d'investigació hi hagués una sentència tan clara i contundent però no es produís una evacuació democràtica del problema", explica.