Paluzie (ANC) reclama unitat a JxCat i ERC per fer una "minoria de bloqueig" al Congrés

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha reclamat a JxCat i ERC que pactin una estratègia unitària a les eleccions espanyoles perquè, si els seus vots són decisius al Congrés, actuïn com a "minoria de bloqueig" en defensa de la independència de Catalunya. En una entrevista a Europa Press, la líder de l'Assemblea ha argumentat que aquesta minoria de bloqueig hauria de servir per condicionar els seus vots al fet que es reconegui Catalunya com a "subjecte polític" i pugui exercir el dret d'autodeterminació.

Paluzie ha recordat que JxCat i ERC sí que han mostrat facilitats per arribar a pactes quan s'ha tractat de distribuir-se el poder, com l'acord que tenen per governar Catalunya a través de l'executiu de coalició que lidera el president Quim Torra. "El que ens sap una mica de greu és que per posar-se d'acord per fer un Govern hi ha més facilitats. Llavors, si es posen d'acord per governar junts, s'haurien de posar d'acord per tenir una estratègia conjunta al Congrés. És bàsic i obvi ", resumeix.

L'ANC debatrà en una assemblea al maig el seu full de ruta per a l'any vinent que inclou que, si un referèndum pactat es demostra impossible, la independència ha d'arribar a través d'una declaració unilateral que es publiqui al 'Diari Oficial de la Generalitat' (DOGC). Paluzie ha explicat que no posen terminis al Govern perquè executi la unilateralitat perquè en el passat han generat "frustració i desorientació" quan no s'han complert.

L'autodeterminació com a prioritat

L'ANC reclama que de cara a la pròxima investidura espanyola els partits independentistes "no donin suport a forces polítiques que no respectin l'autodeterminació", encara que això suposi eventualment que no hi hagi majories possibles i s'hagin de repetir els comicis. "En el seu dia ja es van repetir les eleccions espanyoles i no es va acabar el món. I no hem de caure en el parany de dir que llavors vindrà el tripartit del PP, Cs i Vox", ha exposat.

Paluzie lamenta que l'independentisme no s'hagi presentat en una única llista a les generals, perquè considera que aquesta unitat on té més sentit és en eleccions en "fronts exteriors" com les eleccions espanyoles i europees, i no tant en els comicis al Parlament.