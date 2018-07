Paluzie evita valorar el nou partit que impulsa Puigdemont fins que no expliqui els seus objectius

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, no ha volgut valorar el nou moviment polític impulsat per l’expresident Carles Puigdemont, que es presentarà avui i que té la intenció de desembocar en una nova organització a la tardor. Paluzie ha comentat que prefereixen escoltar la proposta abans de valorar-la, tot i que ha avançat que ella no assistiria a l'acte de presentació perquè ja tenia un acte programat. "No valorarem la seva proposta fins que no en sapiguem els detalls", ha exposat. Sobre la unitat de les formacions independentistes en les pròximes eleccions, Paluzie ha assenyalat que la defensen en els casos en què la majoria sobiranista no estigui garantida. "A les municipals hem aprovat una resolució en què apostem per primàries republicanes en ciutats de més de 25.000 habitants on no estigui assegurada una alcaldia independentista", ha subratllat Paluzie, que ha matisat, amb tot, que la decisió final la tindran els socis de l'entitat en una consulta.

Després de la multitudinària manifestació de dissabte contra l’empresonament i l’exili dels líders independentistes, la presidenta de l'ANC n'ha fet una valoració molt positiva: "No era el millor dia amb la calor que feia i amb una convocatòria llançada pocs dies abans, però demostra la solidesa del moviment", ha dit. Sobre l'ocupació de la presó Model pel CDR, Paluzie ho ha atribuït a la demanda de "denunciar la situació dels presos i fer efectiva la República". La màxima representant de l'entitat no té por d'una desmobilització per la Diada: "Si deixem clar que l'objectiu és tornar a posar damunt la taula la independència, malgrat la repressió que patim, farà que les bases es tornin a mobilitzar".

Pel que fa a l'extradició de l'expresident Carles Puigdemont només pel delicte de malversació, la líder de l'ANC no s'ha volgut mullar sobre la decisió que acabarà adoptant el Tribunal Suprem i ha insistit que la "causa és política", després de remarcar que "si es retira l'euroordre és que el jutge Llarena no respecta la decisió dels tribunals europeus".