El Parlament declara "antidemocràtica i antisocial" la Constitució amb els vots de JxCat, ERC, comuns i CUP

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts una moció de la CUP que declara que la Constitució té un caràcter "antidemocràtic i antisocial", amb els vots favorables de JxCat, ERC, els comuns i la CUP, i en contra de Cs, PSC-Units i PP. La proposta, presentada pel diputat de la CUP Vidal Aragonés, detalla els punts pels quals qualifica així la Constitució, i posa d'exemples que dona empara a la monarquia, no reconeix el dret d'autodeterminació, atribueix a les forces armades la missió de defensar la integritat territorial i manté els "privilegis" de l'Església.

"El cap d'Estat es construeix de manera hereditària en els descendents del senyor Joan Carles de Borbó (proclamat rei d'Espanya per les corts franquistes), al qual se li atribueixen facultats d'intervenció política no estant subjecte a responsabilitats", declara la moció. També manifesta el suport als presos polítics, als exiliats i a les mobilitzacions previstes per a divendres contra el consell de ministres a Barcelona, malgrat que en aquest punt els comuns s'han abstingut.

El text inicial incloïa diverses exigències al Govern sobre polítiques "de caràcter democràtic, sobirà i social", com establir un salari mínim de 1.200 euros en els contractes de la Generalitat i garantir l'ensenyament gratuït, però aquest punt ha estat rebutjat pels vots en contra de JxCat i ERC.

Rebutjar el règim del 78

Aragonés ha defensat que tenir sobirania és que la població catalana pugui decidir en quin tipus de societat vol viure i "rebutjar el règim del 78". Alhora, el dirigent cupaire ha expressat el seu suport a les mobilitzacions previstes per a divendres contra el consell de ministres. Lucas Ferro, dels comuns, ha sostingut que la sentència de l'Estatut i l'aplicació del 155 "han trencat l'encaix constitucional de Catalunya", i ha cridat els grups a cooperar per defensar les institucions catalanes davant dels partits que volen tornar a intervenir l'autonomia.

La republicana Irene Fornós ha criticat que "el règim del 78 ja no el vol ningú a Catalunya" i ha avisat que acabarà sent jutjat en un tribunal de drets humans després del judici pel procés independentista. El diputat de JxCat Francesc de Dalmases ha apuntat que el problema a Catalunya "és una monarquia parlamentària hereva del franquisme" que, segons ell, és l'origen de l'empresonament de líders independentistes i de l'article 155, i ha demanat la unitat de l'independentisme per superar-lo, referint-se especialment a la CUP.

Crítiques del bloc constitucionalista

Matías Alonso (Cs) ha criticat que la moció és inconsistent i pròpia "dels separatistes, els populistes i els separatistes-populistes", i ha defensat que la Constitució és la font que permet a Espanya ser una democràcia plena. El socialista Ferran Pedret (PSC) ha afirmat que Espanya "té deficiències democràtiques com les que tenen França, Portugal i Itàlia" i que cal corregir-les, però ha rebutjat que sigui un estat autoritari com creu que afirmava la iniciativa de la CUP.

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha rebutjat la moció perquè és "una esmena a la totalitat a la Constitució", i ha assegurat que les mesures socials que proposa la CUP són les que han portat mitja humanitat a la misèria.