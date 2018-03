JxCat, ERC, CUP i comuns fan una declaració conjunta per denunciar "la vulneració de drets civils i polítics". El mateix dia que el Tribunal Suprem ha de revisar les mesures cautelars de cinc líders independentistes investigats i que Marta Rovira ha anunciat que marxa a l'exili, els quatre grups parlamentaris han acordat una declaració conjunta a la junta de portaveus per denunciar "les ingerències de l'aparell judicial de l'estat espanyol a la sobirania del Parlament". La diputada d'ERC Anna Caula ha avisat que malgrat tenir el president del partit a la presó i la secretària general a l'exili, "seguirem i persistirem".

"La junta de portaveus constata que representants electes del poble de Catalunya i de les organitzacions civils han estat citats per la seva activitat política i institucional. Alguns fa mesos que són a la presó, altres a l'exili i altres han renunciat a l'escó per pressions judicials", afirmen en la declaració que ha llegit el diputat d'ERC Gerard Gómez del Moral. Una denúncia que també ha fet la diputada de la CUP Maria Sirvent en la seva intervenció, qui ha assegurat que "la instrumentalització de la justícia per part de l'estat espanyol respon a una set de venjança i humiliació".

Davant d'una situació que la diputada de Catalunya en Comú-Podem Elisenda Alamany ha qualificat com a "involució democràtica", els quatre grups defensen que cal "recuperar les institucions catalanes i treure-les de les mans del PP" i Alamany considera que s'ha de fer a través "d'àmplies majories". Per Sirvent, "l'acció política" ha de ser la clau per permetre que "el poble prengui les seves decisions".

"Defensem la dignitat de la institució i denunciem la vulneració de drets civils i polítics que afecten tots els representants i ciutadans de Catalunya", afegeix el text que han acordat els quatre grups. "Es fa un ús de la justícia com una eina política", ha denunciat el diputat de JxCat Josep Maria Forné. Per tot plegat, Anna Caula ha justificat la publicació d'aquesta declaració com una manera de denunciar al "setge judicial" en el qual, ha dit, viu Catalunya.