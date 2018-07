Els lletrats alerten Torrent que podria caure en la il·legalitat si permet que es voti la moció de la CUP

Com havia passat recurrentment durant la legislatura passada, els lletrats del Parlament han tornat a fer aquest dijous un pas endavant per advertir públicament el president de la cambra, Roger Torrent, de les possibles conseqüències de no aturar la votació d'una moció de la CUP. Abans que comencés el debat, Torrent ha demanat al secretari primer de la mesa, David Pérez, que llegís l'advertència a l'hemicicle.

Els serveis jurídics de la cambra han recomanat que no es tramiti la transacció a què han arribat els cupaires amb JxCat i ERC, que revalida els objectius polítics de la declaració de ruptura, aprovada inicialment el 9 de novembre del 2015 i declarada il·legal mesos després pel Tribunal Constitucional. Tot i l'avís -semblant al que va rebre en nombroses ocasions l'expresidenta Carme Forcadell-, Torrent ha decidit mantenir el punt a l'ordre del dia i sotmetre'l a votació.

Ciutadans i el PSC han presentat peticions de reconsideració per evitar que es tramités la transacció dels grups independentistes. Demanaven la reunió de la mesa i de la junta de portaveus per debatre la qüestió. Però Torrent ha declinat convocar la mesa -i la junta la convocarà un altre dia- al·legant que les transaccions són pactes entre partits i no necessiten que el Parlament les admeti a tràmit.

Fonts sobiranistes subratllen que no permetran que la "censura prèvia" entri al Parlament. Les mateixes paraules les va pronunciar una vegada i una altra Forcadell la legislatura passada. Allò li va costar a l'expresidenta i als membres sobiranistes de la mesa la primera querella de la fiscalia. Ara els lletrats adverteixen Torrent que la situació es podria repetir.