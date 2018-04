La mesa referma la delegació de vot de Puigdemont tot i les advertències de l'oposició

El 5 d'abril Carles Puigdemont va votar per primer cop aquesta legislatura. Ho va fer a través de la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, mentre estava empresonat a Neumünster. Malgrat les crítiques de l'oposició i dels lletrats de la cambra, la mesa va ratificar aquesta delegació del vot en considerar que el cas del president era equiparable als dels presos polítics que són a les presons espanyoles, als quals el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena va autoritzar a fer-ho. Tot i les amenaces, encara ningú ho ha recorregut al Tribunal Constitucional,i aquest dimarts, la majoria sobiranista de la mesa (JxCat i ERC) ha refermat que Puigdemont pot seguir delegant el seu vot. El principal argument continua sent el mateix: l'euroordre segueix activa i el president no pot sortir d'Alemanya (sense el permís de la fiscalia).

La delegació de vot de Puigdemont —i, tot i que formalment encara no estigui presentada, la d'Antoni Comín— no és, però, l'únic punt candent en el debat parlamentari. La mesa i la junta també analitzen el recorregut de la reforma de la llei de presidència, presentada a principis de febrer per JxCat en solitari, i des d'aleshores al calaix. En el moment que la mesa decideixi activar els terminis per a una tramitació en lectura única, el PSC ja ha anunciat que recorrerà al Consell de Garanties Estatutàries, que tindrà 10 dies hàbils per posicionar-se.

ERC tampoc està gaire interessada en aquesta reforma en entendre que no servirà per investir Puigdemont, almenys a curt termini. Encara que superés els tràmits pertinents, un recurs del govern espanyol al TC la deixaria en suspens de manera immediata i encara que l'alt tribunal l'acabés avalant ho faria probablement més enllà del termini del 22 de maig, a partir del qual es tornarien a convocar les eleccions. A més, diverses fonts apunten que la reforma de la llei no seria suficient per incloure la possibilitat d'una investidura a distància, sinó que també caldria reformar el reglament del Parlament. I, tal com han advertit els lletrats, una reforma del reglament no es podria tramitar per lectura única.

L'últim punt polèmic a debat és la convalidació dels decrets del govern espanyol que van ser retirats de l'últim ple del Parlament. La majoria sobiranista els va retirar de l'ordre del dia en entendre que es podia incórrer en un defecte de forma, perquè l'aprovació dels decrets llei (en aquest cas sobre el pagament del 20% de la paga extra del 2012 als funcionaris i sobre la pròrroga dels pressupostos) va associada a la defensa a l'hemicicle per part d'un representant de l'executiu. Els lletrats han estat elaborant un informe sobre aquesta qüestió i, segons fonts consultades per l'ARA, consideren que és reglamentari aprovar els decrets sense la presència del Govern que els promulga.