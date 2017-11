Pascal creu que l'acord de JxCat i ERC per aparcar la unilateralitat és una "bona via"

La coordinadora general del Partit Demòcrata (PDECat), Marta Pascal, opina que l'esborrany de Junts per Catalunya (JxCat) i Esquerra (ERC) sobre els punts programàtics conjunts és una "bona via". En una entrevista a la Cadena SER aquest dijous al matí, Pascal ha valorat així les negociacions entre les dues forces, que concorren per separat al 21-D, sobre els punts que volen compartir al programa, i que de moment aparquen la via unilateral per centrar-se en una independència negociada.

De fet, si cal apostar o no per la via unilateral després del 21-D és precisament una de les principals discrepàncies entre els partits. Mentre que ERC i Junts per Catalunya negocien renunciar a la unilateralitat, la CUP avisa que és “l’única sortida” possible per aconseguir la independència. “No hi renunciem perquè estaríem evidenciant que a la mínima amenaça de l’Estat ens quedem immobilitzats i sense fer res”, diu la portaveu del secretariat cupaire, Núria Gibert. Els cupaires consideren que els plans dels partits d’Oriol Junqueras i Carles Puigdemont són “un pas enrere” per al sobiranisme.

La fins ara diputada parlamentària de JxSí ha dit que l'independentisme està "obligat" a buscar la via perquè ningú tingui la sensació que no s'arriba "fins al final", i ha insistit que la unilateralitat de l'última fase del procés s'ha derivat de l'actitud del govern espanyol, al qual ha recriminat que no s'hagi assegut a la taula de negociació. "Ens toca buscar noves formes per seguir endavant" i "no renunciem per a res a l'objectiu, hem arribat molt lluny", ha subratllat Pascal. En aquest sentit, la coordinadora general del PDECat ha exposat que cal "més temps" per eixamplar la majoria sobiranista i fer efectiva la República.

Fonts de JxCat i ERC han negat que hi hagi cap acord tancat, més enllà d'aquest esborrany, i asseguren que es tracta d'un document de treball que fa uns 10 dies es va posar sobre la taula com a base de les converses. Segons aquest document, es planteja "assolir una negociació bilateral amb l'estat espanyol i alhora amb la Unió Europea (UE) -com a subjecte de dret internacional- a partir del qual, sense cap renúncia prèvia per part del Parlament i del Govern, es faci possible l'accés de Catalunya a la plena independència i l'efectiva i pacífica articulació democràtica de la República Catalana".

El document, de 9 punts programàtics compartits i que no ha sigut negociat amb la CUP, no preveu la via unilateral cap a la independència. Un dels punts planteja "impulsar un gran acord de país, que amb voluntat democràtica i vocació constituent eixampli encara més, per mitjà d'instruments de presa de decisió i debat participatius, l'àmplia majoria ciutadana partidària que Catalunya pugui exercir lliurement el dret a l'autodeterminació". Es tracta d'una idea que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ja ha expressat aquest dimarts en un article des de la presó publicat a 'El Periódico'. En aquest esborrany de negociació també es preveu l'alliberament dels "presos polítics" i la fi de l'aplicació de l'article 155.

Reforma constitucional

En l'entrevista, Pascal ha insistit que Catalunya s'ha guanyat "el dret a parlar de tu a tu" amb l'Estat sobre la independència, i també amb la comunitat internacional. En aquest sentit ha dit que el president destituït, Carles Puigdemont, "no va garantir mai el reconeixement immediat" de la comunitat internacional un cop s'hagués proclamat la independència, el 27 d'octubre.

En aquest hipotètic diàleg, la dirigent del PDECat -que no concorre a les llistes de JxCat- ha recordat que el PP s'ha compromès a canviar la Constitució, tot i que ha admès que "costarà" que la nova carta magna es mogui cap a plantejaments que permetin la independència.

Així doncs, Pascal ha reconegut que no creu que el futur dels catalans passi per una reforma constitucional: "Em sembla difícil que el nostre encaix s'entengui a través de la Constitució espanyola", encara que sigui reformada. Tot i això, sí que ha deixat clar que la bilateralitat és "necessària".