El 65% dels espanyols ja eren partidaris que l'Estat prengués mesures més dràstiques abans que declarés l'estat d'alarma

Nou baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), el primer en plena crisi sanitària, que reflecteix en part la percepció ciutadana de la lluita contra el coronavirus. L'enquesta, publicada aquest dimecres a la web del CIS, recull dades fins al 13 de març, és a dir, fins al dia abans que el consell de ministres aprovés la declaració de l'estat d'alarma. Un 65% dels espanyols ja consideraven els primers tretze dies del mes que s'havien de prendre "mesures urgents encara que fossin impopulars" per combatre l'epidèmia. Una xifra semblant, el 67%, també opinaven que l'Estat s'hi havia d'anticipar i "prendre mesures sanitàries estrictes". Una d'aquestes no hauria de ser la imposició de les mascaretes: només el 16% dels enquestats consideraven que fer-ho seria necessari en un moment com l'actual. En tot cas, el 84% coincidia que s'havien de seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Una altra de les conclusions que es treuen de l'enquesta és que aleshores la ciutadania veia necessari que l'executiu informés més sobre l'estat de la qüestió. El 58% eren partidaris que hi hagués més informació i el 35% opinaven que ja n'hi havia prou. De moment, el CIS no ha afegit cap pregunta perquè els ciutadans valorin la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi del Covid-19.

Tampoc es pregunta per la necessitat d'un confinament a l'Estat –al principi de mes encara no s'havia posat damunt la taula la qüestió- i l'única referència indirecta era el gran suport ciutadà a les quarantenes que ja s'havien aplicat "als països asiàtics", com la Xina. El 76% dels enquestats, és a dir, tres de cada quatre, estaven d'acord que calia confinar els territoris on es propagava la malaltia a l'Àsia. De fet, un percentatge idèntic considerava "perillós" viatjar pel risc de contagiar-se en un dels països més afectats.

La comunitat asiàtica

Des que s'ha decretat l'estat d'alarma la gran majoria de botigues estan tancades i només es permet que obrin les d'alimentació i les farmàcies. La comunitat xinesa es va avançar a les mesures preses pel govern espanyol i va començar a tancar els seus comerços i restaurants abans. Al principi de març, i tot i que la corba de contagis a Espanya i a Itàlia començava a descontrolar-se, encara era molt present el brot a la ciutat xinesa de Wuhan i fins i tot les autoritats catalanes i estatals van fer crides a evitar que els residents xinesos fossin assenyalats.

De l'enquesta del CIS es desprèn que la gran majoria d'espanyols rebutgen que es responsabilitzi les persones d'origen asiàtic dels contagis. Només el 6,5% lamentaven que els seus fills haguessin de compartir aules amb nens amb trets asiàtics, el 7,1% manifestaven anar menys a restaurants xinesos, el 8,6% havien pres la mateixa decisió pel que fa a les botigues xineses i el 9,4% preferien no compartir espais públics amb gent asiàtica.