Sánchez carrega contra la política "centralitzadora" del PP per fer front a l'independentisme

Pedro Sánchez ha tornat a posar distància amb el PP i Ciutadans per la manera com han gestionat el conflicte català. El secretari general del PSOE ha acusat "la dreta" d'haver actuat amb "ceguesa" davant l'independentisme i ha acusat el PP d'haver "enfrontat territoris" amb la seva política "recentralitzadora". De fet, Sánchez creu que aquest és un dels principals errors que han comès els populars: "Les dretes han comès l'error sistemàtic del conservadorisme: centralitzar".

Una política que el líder socialista creu que és totalment ineficaç per resoldre el conflicte territorial amb Catalunya, perquè considera que és impossible resoldre aquest tema amb un "corsé d'uniformitat". Per això, els socialistes tornen a apostar per una reforma constitucional que permeti "governar la diversitat". Sense aquest camí, Sánchez considera que "difícilment es podrà governar" l'estat espanyol. "La millor manera de defensar la Constitució no és petrificant-la, sinó reformant-la a través d'un pacte de convivència", ha avisat Sánchez

Sánchez ha tingut crítiques contra "l'immobilisme" de Mariano Rajoy, però també contra l'independentisme, que l'ha qualificat de "nacionalisme excloent" que ha generat "fractura social i aïllament". En la seva intervenció, el líder socialista també ha tingut temps per carregar contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a qui li ha retret que la seva formació decidís trencar el pacte municipal després que els socialistes donessin suport a l'aplicació de l'article 155 i l'ha acusat de "caure del costat de l'independentisme".

"Què hi ha d'esquerres quan se subordina a un independentisme que basa la seva argumentació en la insolidaritat territorial?", s'ha preguntat Sánchez en una al·lusió directa als comuns, a qui també ha acusat de donar suport als que han provocat "una fractura social entre catalans i espanyols".

Declaració contrària a la DUI i a l'immobilisme

La Internacional Socialista -l'organització que aplega socialistes, socialdemòcrates i laboralistes d'arreu del món- ha reunit el seu Consell a l'hotel World Trade Center de Barcelona des d'aquest divendres. Aquest matí l'organisme ha aprovat per unanimitat una declaració que rebutja la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre, perquè assegura que "va contra la voluntat majoritària de catalans i espanyols", però també censura la "postura immobilista" del govern espanyol. En text advoca per una "resposta política" per trobar una solució al conflicte català.

L'organització dona suport a la proposta dels socialistes espanyols de reformar la Constitució espanyola en un sentit federal i també de redactar un nou Estatut d'Autonomia català per tal de trobar un "millor encaix de Catalunya dins d'Espanya". La Internacional Socialista també ha mostrat el ple suport a Miquel Iceta com a candidat a les eleccions del 21-D.