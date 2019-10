Sánchez acaba la seva estada a Barcelona sense reunir-se amb Torra

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha visitat aquest dilluns la prefectura de la Policia Nacional de la Via Laietana de Barcelona. Aquesta visita forma part del viatge que ha fet avui a Catalunya per interessar-se pels agents ferits en els aldarulls de la darrera setmana. El president, com ja va fer dissabte el ministre de l'Interior Fernando Grande-Marlaska, ha volgut així tancar files amb l'actuació dels forces i cossos de seguretat de l'Estat.

El focus informatiu estava posat sobre una eventual trobada entre el cap de l'executiu estatal i el president de la Generalitat, Quim Torra, després de l'intercanvi de cartes que han mantingut aquest matí, però la notícia no ha arribat. Així, Sánchez ha acabat la seva estada a Barcelona sense trobar-se amb Torra, tal com l'havia emplaçat en la seva missiva aquest dilluns a primera hora.

Tot i això, fonts de Presidència informen que el president Torra ha intentat contactar amb Sánchez en més d'una ocasió al llarg d'aquest matí, via mòbil i a través del contacte previ amb la seva secretària. No obstant això, el president del Govern no ha rebut resposta i, per tant, segons les mateixes fonts, Sánchez hauria acabat la seva ruta per la capital catalana sense respondre a les demandes del líder de l'executiu català.

Sánchez, en canvi, sí que ha parlat telefònicament amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que li ha retret que no vulgui parlar amb el president de la Generalitat. També ha intercanviat paraules amb la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, a qui ha transmès el seu "suport i solidaritat" amb Barcelona. El líder del PSOE ha anat amunt i avall de la capital catalana blindat dels mitjans de comunicació, sense avisar de l'horari i sense donar explicacions públiques. "És prendre contacte amb la realitat que s'ha viscut a Barcelona", ha defensat el secretari d'organització del partit, José Luis Ábalos, en declaracions als mitjans des de Màlaga, en relació al viatge de Sánchez.

El ministre de Foment en funcions ha defensat que el cap de l'executiu espanyol no hagi agafat el telèfon a Torra i ha asseverat que cal "tenir el propòsit de normalitzar i per això cal assumir el marc legal". "Vol parlar amb el president sense haver generat un marc de consens dins de Catalunya, perquè hi ha un problema dins de Catalunya, no amb l'Estat", ha insistit Ábalos. El número 3 del PSOE ha apostat perquè Torra convoqui a les formacions polítiques per dialogar, assumeixi el respecte a la llei, condemni la violència i dona suport als que estan intentant combatre-la, les forces i cossos de seguretat de l'Estat".

En la línia del que ha anat expressant Moncloa els últims dies, Ábalos ha apuntat que el que s'està produint a Catalunya és un "problema d'ordre públic", per bé que ha advertit que la resposta a la sentència amaga una "qüestió de fons" que s'ha de resoldre quan passi la intensitat de les protestes. "Cal treballar per la normalització de Catalunya, per la convivència i sotmetre'ns tots a la llei i obrir processos que, sens dubte, passen per perfeccionar l'autogovern, que és el sistema d'organització territorial d'Espanya", ha considerat Ábalos.

La visita a la prefectura i els hospitals

En la seva visita a la prefectura de Via Laietana, el president del govern espanyol ha estat acompanyat per la seva delegada a Catalunya, Teresa Cunillera, i el ministre Grande-Marlaska, amb qui han assistit a la prefectura de la Policia Nacional, situada a la Via Laietana. Un cop allà, Sánchez hauria dirigit unes paraules als càrrecs policials, segons han informat fonts de La Moncloa.

L'exterior d'aquesta prefectura ha sigut un dels llocs més concorreguts pels manifestants, que s'hi han desplaçat per protestar contra l'actuació policial dels últims dies. Les autoritats espanyoles, encapçalades pel president en funcions, també s'han desplaçat fins a l'Hospital Sagrat Cor i l'Hospital Sant Pau per visitar els agents ferits, segons han explicat fonts de la Moncloa.

Durant el matí, el president ha transmès a les forces i cossos de seguretat de l'Estat el seu "suport" i "l'orgull" que els suposa "comptar amb ells". En aquest sentit, Sánchez els ha agraït la feina que han desenvolupat aquesta setmana a Catalunya i el seu "esforç per mantenir la seguretat i la convivència", ha informat La Moncloa.

Posteriorment, Sánchez ha anat als hospitals de Sant Pau i Sagrat Cor per visitar els policies ferits durant les manifestacions de la setmana passada. En el cas del primer centre sanitari ho ha fet per l'entrada d'urgències, evitant la recepció amb la direcció, i n'ha sortit escridassat per part d'alguns treballadors.