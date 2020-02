Per què Anticapitalistes abandona Podem? Les claus d'un divorci pactat

Sumar amb el PSOE al govern espanyol té un preu i, després de segellar la coalició amb Pedro Sánchez, Podem perd una de les seves potes fundacionals, el corrent Anticapitalistes, coneguts internament com els anticapis. A l'espera que la militància ratifiqui l'escissió diumenge, tant el líder del partit lila, Pablo Iglesias, com la líder andalusa, Teresa Rodríguez, ja han posat els fonaments del que és un divorci pactat després de sis anys de turbulències.

"No ens hi presentarem. Ha de dirigir un nou equip qui estigui en sintonia amb l'organització estatal", explicava Rodríguez en un vídeo difós a les xarxes socials dimecres sobre la decisió de no presentar-se a la reelecció al maig com a líder de Podem a Andalusia ni tampoc al congrés estatal del partit previst per al 21 de març. L'acompanyava Pablo Iglesias, amb qui es fonia en una abraçada.

En política y en la vida los caminos a veces se separan. Gracias Teresa y gracias a tu gente por vuestra lealtad. Gracias por ayudarnos a hacer esto con madurez. Este adiós es un hasta luego. Desde espacios diferentes nos encontraremos defendiendo la justicia social. Suerte ✊ pic.twitter.com/ArxGW5EidO — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 12, 2020

El nou vicepresident segon del govern espanyol defensava aquest dijous el divorci per ser "projectes polítics diferents" i agraïa la "coherència" i "respecte" tant de la líder andalusa com de l'eurodiputat Miguel Urbán, també del corrent anticapitalista, que abandonarà Podem però conservarà l'escó. Són les dues veus que Podem encara conservava a l'executiva del partit.

Segurament la irrupció de Podem el 2014 no hauria estat possible sense Anticapitalistes, però aquest corrent segurament mai hauria arribat tan lluny si no fos per l'efecte mediàtic de Pablo Iglesias. El líder del partit lila i el seu equip de la Complutense van sumar amb IA (l'Esquerra Anticapitalista, una escissió d'Esquerra Unida), que ja tenia tot l'aparell muntat com a partit, per presentar-se a les europees de fa sis anys. A més d'Iglesias, Rodríguez també va aconseguir un escó, com l'actual portaveu al Congrés, Pablo Echenique. Els dos últims van ser els primers en fer front a Iglesias en l'assemblea fundacional de Vistalegre de la tardor mateix d'aquell any.

Sis anys de turbulències

Anticapitalistes sempre va criticar l'estructura vertical de Podem. Però el 2016 es van convertir en un aliat clau en la pugna oberta entre Pablo Iglesias i llavors el seu número dos, Íñigo Errejón. El líder de Podem va pactar amb Rodríguez i Echenique per fer front a l'errejonisme. Anticapitalistes s'hi va sumar per fer-se amb més quotes de poder, fins i tot en alguns feus autonòmics.

L'últim any Rodríguez s'havia anat distanciant d'Iglesias i remant per consolidar el seu projecte propi, Endavant Andalusia, que ara queda tocat de mort. Avui ha deixat clar que en conservarà els escons perquè Esquerra Unida, que no va sumar-se al projecte de Podem fins el 2016, no obtingui tot el poder a Andalusia. Iglesias i Rodríguez no descarten tornar a confluir en un futur, però no dins del mateix partit, sinó com a molt en coalició. Tal com ja avançava el líder de Podem en una entrevista la setmana passada, la intenció de Rodríguez és impulsar el seu propi projecte andalusista independent de Madrid. Un partit propi d'arrels andaluses. De moment conservarà onze escons al Parlament andalús des d'on es rearmarà.

Un pròxim congrés plàcid

Amb el divorci controlat amb Anticapitalistes, Iglesias aconsegueix que la pròxima assemblea del partit, el conegut com a Vistalegre III –tot i que aquest cop es farà en una plaça de toros de Leganés–, sigui una bassa d'oli. Si el primer Vistalegre va estar marcat per la disputa amb Anticapitalistes i el segon amb l'errejonisme, ara ja no queda ningú que faci ombra al tàndem format entre Iglesias i la nova ministra d'Igualtat, Irene Montero, que algunes veus veuen que es perfila com a nova líder del partit.

"Han passat només sis anys i sembla que en siguin vint", assenyalava ahir a l'ARA un càrrec de la direcció. "Molt de desgast, moltes pèrdues en l'àmbit personal...", afegia. Podem s'ha transformat per ser el soci de coalició –de moment perfecte– del PSOE i ha anat deixant socis pel camí. "Tant de bo les coses sempre s'haguessin fet així a l'esquerra perquè ens hauria anat millor a tots", ha dit aquest dijous al matí Iglesias, abans de comparèixer en la comissió al Congrés com a vicepresident del govern espanyol en referència a altres baixes a Podem que no han estat pactades com les d'Errejón. El líder de Més País, per cert, amb només tres escons al Congrés, ha estat designat nou president de la comissió Anticorrupció de la cambra baixa gràcies als vots del PSOE.