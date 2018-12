Personalitats de l'Estat reclamen la llibertat dels presos i al TC que no paralitzi l'accés a la justícia europea

Diverses personalitats de l'estat espanyol han signat un manifest titulat 'Justícia efectiva' que reclama la llibertat dels presos polítics i demana al Tribunal Constitucional que no obstaculitzi l'accés a la justícia europea. Entre elles, els escriptors Bernardo Atxagai Suso de Toro i el catedràtic en dret constitucional Javier Pérez Royo. També la jurista Beatriz Talegón i els filòsofs César Randueles i Santiago Alba Rico, entre d'altres.

Al text, asseguren que "no hi haurà convivència possible ni veritable si no parteix del reconeixement de les altres persones, si no hi ha diàleg i no es respecten els seus drets. El respecte als drets democràtics ha d'estar per sobre dels designis de qualsevol estat i l'estat que no els respecti no es comporta de forma democràtica o, simplement, no és democràtic". "Els dirigents polítics i socials catalans presos ens plantegen un dilema que no podem obviar sense sentir-nos còmplices de la injusta situació en què es troben. Estan presos per pretendre seves reclamacions polítiques i ho han fet pacíficament. Actualment alguns d'ells realitzen una vaga de fam, la rebel·lió més pacífica, radical i perillosa per a ells mateixos perquè se'ls respecti el seu dret a un procés judicial just", sostenen.

Per tot això, reclamen al poder judicial i altres instàncies de l'estat la seva immediata llibertat i que el Tribunal Constitucional deixi d'obstaculitzar els recursos d'empara que aquests conciutadans van presentar fins a vuit vegades, perquè puguin seguir el seu curs legítim. No es tracta de compartir o no les seves posicions polítiques, es tracta de reclamar que se'ls respectin els seus drets civils a uns conciutadans", defensen.

Els signants del manifest 'Justícia efectiva' són:

Bernardo Atxaga

Carlo Frabetti

Pedro Feijóo

Iban Zaldua

Xosé Manuel Pereiro

Rosa María Artal

Javier Pérez Royo

Isaac Rosa

Suso de Toro

Manuel Rivas

Beatriz Talegón

Carolina del Olmo

Antón Losada

Cristina Fallarás

Francisco Castro

Óscar Pazos

Javier Rebollo

César Rendueles

Vítor Vaqueiro

Aitor Merino

Rexina Vega

Paul Fallon

Lourenzo Fernández Prieto

Cesáreo Sánchez Iglesias

Santiago Alba Rico

María Eugenia Rodríguez Palop

Javier Gallego Garrido

Alfons Cervera

Jaime Pastor

Sergio Pascual Peña

José Antonio Pérez Tapias

Mercedes Queixas Zas

Jorge Cagiao y Conde

Ramón Cotarelo

Xosé María Álvarez Cáccamo

Manel Fontdevila

Antón Reixa

Chus Pato

Xurxo Souto

Xoán Antón Pérez-Lema