La Policia Nacional denuncia l'alcalde i diversos regidors de Reus per haver criticat la presència de policies en hotels per l'1-O

Un jutge de Reus ha admès aquest divendres a tràmit la denúncia de la Policia Nacional contra l'alcalde i diversos regidors de l'Ajuntament de Reus, que van criticar en un manifest la presència de policies en hotels de la localitat pel referèndum de l'1-O. En l'escrit rebutjaven la violència policial, tal com ha explicat el Partit Demòcrata de Reus en un tuit.

Citen a declarar a diversos regidors de @PDeCATReus, @ERCReus, @Ara_Reus i @CUPReus el 23N per rebutjar la brutal violència policial de l'1 d'octubre i vetllar per la convivència a la ciutat. Patim una persecució judicial per defensar pacificament idees polítiques legítimes. pic.twitter.com/q9CZqOgQK8