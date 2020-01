Ponsatí guanya la batalla a la JEC i ja és oficialment eurodiputada

Clara Ponsatí ja és eurodiputada per Espanya al Parlament Europeu. L'exconsellera, exiliada a Escòcia des del març del 2018, ha guanyat la batalla a la Junta Electoral Central (JEC) i l'Eurocambra l'ha reconegut aquest divendres en el grup de cinc nous eurodiputats que guanya Espanya després del Brexit, que justament es fa efectiu avui. "Vaja, se'm gira feina", ha dit Ponsatí amb ironia per Twitter després de conèixer la notícia. La JEC es resistia a reconèixer-la com a eurodiputada i des de fa dues setmanes li reclamava que trepitgés territori espanyol, on li pesa una ordre de detenció, per acatar la Constitució al Congrés, tal com han fet la resta d'eurodiputats.

Ponsatí podrà ser així al ple d'Estrasburg del Parlament Europeu del mes que ve en qualitat d'eurodiputada. Com ja havia explicat el portaveu del Parlament Europeu, el català Jaume Duch, la institució ha actuat de la mateixa manera que ho va fer en els casos de Puigdemont i Comín malgrat que inicialment la JEC insistís que el tràmit de jurar la Constitució a Madrid era necessari per ser proclamat eurodiputat. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja va dir en el cas d'Oriol Junqueras que un candidat passa a ser eurodiputat des del moment de la proclamació dels resultats i que la resta de "requisits formals" no podien impedir-ho.

La JEC insistia que Ponsatí, malgrat gaudir d'immunitat d'ençà de la seva proclamació com a eurodiputada, havia de "complir" el tràmit d'acatar la carta magna espanyola. Però l'ens electoral va haver d'acceptar a mitges la situació i deixar temporalment buit l'escó previst per a Ponsatí a l'espera del que acabés decidint el Parlament Europeu. En una nota, l'Eurocambra comunica avui que els cinc nous escons que guanya Espanya són per a Marcos Ros (PSOE), Gabriel Mato (PP), Adrián Vázquez (Cs), Margarita de la Pisa (Vox) i Clara Ponsatí (JxCat).

Tres escons de JxCat, un més que ERC

Ara, doncs, la llista de Lliures per Europa –amb la qual es presentava la plataforma Junts per Catalunya– passa a tenir tres escons a l'Eurocambra, un més dels que té ERC, que a més encara lluita perquè Oriol Junqueras pugui assumir el càrrec i, per tant, per ara només compta amb Diana Riba com a eurodiputada en exercici. De moment, Ponsatí formarà part dels eurodiputats no adscrits, perquè Lliures per Europa ha fracassat en les negociacions entre la formació de Carles Puigdemont i el grup dels Verds-ALE (on hi ha ERC i En Comú Podem) perquè puguin estar sota el seu paraigua a l'hemicicle.

Sobre Ponsatí encara pesa una euroordre de detenció dictada pel jutge Pablo Llarena després de la sentència del Procés. Al desembre va haver de comparèixer en seu judicial a Edimburg per a l'inici del procediment per decidir el seu futur. De moment, les autoritats escoceses, de la mateixa manera que les belgues amb Carles Puigdemont, li han donat llibertat total de moviments. La seva defensa al·lega que Ponsatí està acusada d'un "delicte arcaic de sedició, que no existeix" en la legislació escocesa. La fiscalia, en canvi, en representació d'Espanya, considera que la conducta de Ponsatí "podria constituir un delicte de traïció" inclòs en el dret escocès.

La nova situació d'immunitat com a eurodiputada, però, pot alterar els tràmits del procés d'extradició. En el procés judicial, l'exconsellera ha sol·licitat la compareixença tant de l'expresident espanyol, Mariano Rajoy, com del president actual, Pedro Sánchez; del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska; de l'exministre d'Exteriors, Josep Borrell; i de l'exvicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría.