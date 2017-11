Bèlgica recorda que pot rebutjar l'extradició a Espanya de Puigdemont

El ministre de Justícia de Bèlgica, Koen Geens, ha deixat clar aquest divendres a la nit que la justícia belga pot denegar el trasllat de Carles Puigdemont a Madrid. Hi ha diferents causes "que permeten en certes situacions rebutjar l'execució d'una ordre de detenció europea", afirma el ministre en un comunicat publicat gairebé a la mitjanit, poques hores després de que la fiscalia belga hagi rebut l'euroordre signada per la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.

En el comunicat, que pretén oferir algunes "precisions" sobre l'anomenada ordre de detenció europea -un sistema d'extradició ràpida que funciona entre els estats de la Unió Europea-, el ministre també subratlla que és un jutge i no el govern qui prendrà la decisió d'extraditar o no Puigdemont i els quatre consellers. "El procediment és totalment judicial", afirma. "El poder executiu no juga cap rol en el procés d'una euroordre", insisteix.

Segons Geens, la persona afectada "és privada de llibertat després de la recepció de l'euroordre i posteriorment és escoltada per el jutge d'instrucció en un termini màxim de 24 hores després de la seva detenció".