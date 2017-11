Puigdemont: "L’Estat espanyol intenta crear un estat de por perquè la gent vagi atemorida a votar"

El president Puigdemont ha dit que "l’Estat espanyol intenta crear un estat de por perquè la gent vagi atemorida a votar" a unes eleccions que creu que no es poden considerar "normals", en una entrevista a 'El Nacional'. "En aquests 42 anys d’ençà de la mort de Franco, quantes eleccions s’han produït en què el govern legítimament escollit està a la presó i a l’exili i va a les eleccions? Cap ni una", ha afegit.

Considera que el 21-D "ja no existirà la tercera via": "La gent que no voti les opcions clarament sobiranistes estarà votant per aquesta Espanya". En aquest sentit, defensa que qui voti els partits del "clan del 155", com ell mateix anomena, estarà votant per la vella política i per l'Espanya immobilista de "l' statu quo actual".

Puigdemont, que no podrà votar el 21-D, confirma que "si els ciutadans volen que sigui diputat", prendrà "possessió de l’escó". Tanmateix, assegura que no ha pres la decisió de si anirà a prendre possessió com a president.

A més, ha deixat clar que "la República Catalana no ha estat desautoritzada per ningú" i que "l’1-O és vigent" ja que en una democràcia no manen "n i el Consell de Garanties, ni el TC, mana la gent".

Bilateralitat sense renunciar a la via unilateral

Sobre la candidatura de Junts per Catalunya i els punt en comú que manté amb ERC i la CUP, el president defensa la bilateralitat encara que no renuncia a la via unilateral perquè "al davant hi tenim un Estat que actua de manera unilateral": "Hem d’anar amb el lliri a la mà gaire temps més o no? Que l’Estat espanyol renunciï a la unilateralitat. Aleshores parlarem en altres termes."

Sobre les declaracions de Marta Rovira en què la secretària general d'ERC va parlar de la possibilitat que convisquessin dos governs alhora, el president de la Generalitat no ha desmentit ni confirmat aquesta opció: "Poden haver-hi moltes fórmules que permetin fer compatible el que és indiscutible per part d’una majoria".

"Acatar el 155 no li ha passat pel cap a ningú"

Preguntat per si els consellers empresonats han hagut d'acatar el 155, Puigdemont ha assegurat que "hi ha hagut una confusió molt gran": " No és això el que han dit. Acatar el 155 no li ha passat pel cap a ningú". "Cal no confondre el que és una legítima i comprensible estratègia de defensa amb el que són els compromisos i les decisions polítiques", ha afegit.

Crítica als mitjans de comunicació

Puigdemont s'ha mostrat molt crític amb els mitjans de comunicació espanyols i ha fet referència a una publicació que el qualificava d'"agent sionista" i que el relacionava amb la mort de Maza: " Estem caient en l’estratègia de la clínica de rumors que ha fabricat Espanya per contaminar el nostre marc mental". També ha acusat TVE de ser "una veritable màquina de manipulació de la gent".