Puigdemont: "No tenim més alternativa que anar tots plegats, el 21-D"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio des de Brussel·les de cara a les eleccions del 21-D "no tenim més alternativa que anar tots plegats". Puigdemont ha afegit que "l'ideal seria una llista de país amb totes les sensibilitats, des del PDECat a la CUP, i hi posaré la banya en les hores que queden per aconseguir-ho". El president, que va ser cessat pel govern espanyol com a conseqüència de l'aplicació de l'article 155, creu que el nou Govern "haurà de fer front a una situació d'emergència i tindrà una feina encara és titànica que la de declarar la República" que és la defensar el país "d'un Estat que ens vol aniquilar, que ens vol arruïnar econòmicament i acabar amb la cultura catalana".

El president ha explicat que ell i els membres del Govern que són plenament conscients que poden acabar a la presó. "Esclar que estem preparats per anar a la presó. Som aquí per fer una feina", ha dit. "Que ningú pensi que volem eludir l'acció de la justícia. Nosaltres hem anat voluntàriament a declarar. El que seria inexplicable és que haguéssim desaparegut. Hem vingut al cor d'Europa i el món ara ens escolta", ha afegit. El cap de l'executiu ha explicat que el seu objectiu és preparar el terreny per quan el cas català arribi als tribunals internacionals. "Que ningú dubti que tot això acabarà als tribunals internacionals, que ja han condemnat Espanya en altres casos".

Carles Puigdemont ha explicat que els membres del Govern van decidir dividir-se després de la declaració d'independència: uns anirien a Brussel·les a internacionalitzar el conflicte i uns altres es quedarien a Catalunya per mantenir l'activitat del Govern legítim. "No ens marxa del cap la situació que estan patint els nostres companys. I la nostra activitat aquí els pot beneficiar", ha dit.

Respecte als motius que els van portar a prendre aquesta decisió, Puigdemont ha assegurat que tenia constància que l'Estat "preparava una onada de repressió i violència, de la qual ens volai fer responsables. I això no ens ho podem permetre". Per al president, "hem de denunciar que l'Estat només pot frenar la independència suspenent la democràcia". Sobre els motius que el van portar a valorar la convocatòria d'eleccions, Puigdemont ha explicat que el seu objectiu era evitar l'aplicació del 155, "una amenaça greu per al país, un crim polític", però que no va obtenir garanties per part de Madrid. "Els fanàtics són majoria al govern espanyol", ha conclós.

A l'entrevista, conduïda per Mònica Terribas, també hi havia els consellers que es troben a Brussel·les amb el president: Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret. Comín ha denunciat que "s'ha demostrat que la democràcia espanyola és fallida", i ha fet una reflexió final: "L'única dreta europea que no va combatre el nazisme o el feixisme és l'espanyola, que a més a més hi prové. I ara hem descobert que això té conseqüències".