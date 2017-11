Puigdemont-Rajoy, un debat impossible

Xavier García Albiol vol debatre amb Carles Puigdemont amb la vista fixada en el 21-D. Puigdemont ho vol fer, en canvi, amb Mariano Rajoy. I Rajoy li respon que debati amb Albiol. El resultat, de moment, és que ningú debat amb ningú. Ahir, el president de la Generalitat es va espolsar el repte que li havia llançat unes hores abans el líder del PP a Catalunya i va elevar l’aposta: “sens dubte”, accediria a debatre amb el president espanyol, Mariano Rajoy, des de Brussel·les. Ho va explicar durant una entrevista a la ràdio alemanya Deutschlandfunk, en què va considerar necessària aquesta conversa amb el cap de l’executiu estatal. “Crec que cal aquesta conversa. Necessitem reunions i diàleg perquè tothom ha vist que el que està passant a Catalunya no té res a veure amb el que passa a Castella-la Manxa o la Rioja”. A més, va avançar una part dels arguments que faria servir en un debat que no té precedents i que, de moment, sembla impossible.

Va ser el portaveu de l’executiu estatal, Íñigo Méndez de Vigo, qui va respondre a Puigdemont durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. “Amb qui ha de debatre és amb Xavier García Albiol, el candidat del PP a les eleccions”, va deixar clar. Rajoy no té cap intenció de cedir-li a Puigdemont la imatge d’un debat que es podria interpretar com un reconeixement explícit de la bilateralitat amb Catalunya. O encara pitjor per als interessos de la Moncloa, un debat entre dos teòrics caps de govern (l’independentisme considera que Puigdemont continua sent el president legítim). Per a Rajoy, Puigdemont és només un expresident cessat de la Generalitat i un candidat a les pròximes eleccions catalanes. Per tant, el govern espanyol considera lògic que debati contra els seus oponents en els comicis. De fet, més que debatre, el que demanen els populars a Puigdemont és que torni a l’Estat per posar-se a disposició de la justícia. Méndez de Vigo va aprofitar l’ocasió per criticar que s’estigui encara a Brussel·les i el va instar a explicar als catalans el “desprestigi” que han patit les institucions catalanes, segons ell per l’acció del ja destituït govern català.

La proposta d’Albiol va arribar fa quaranta-vuit hores i Puigdemont i el seu equip encara no hi han respost. Fonts de Junts per Catalunya consultades per l’ARA expliquen que estan estudiant la petició. Si es concretés, el cara a cara seria una de les múltiples aparicions del president en campanya, que també té la intenció de participar -per videoconferència- en els debats de caps de llista que acabin impulsant els mitjans. Ahir, per cert, la Junta Electoral Provincial va prohibir a TV3 referir-se als consellers que són a Brussel·les com “el Govern a l’exili”, una decisió adoptada a instàncies d’una denúncia de Cs.

No demanarà l’asil a Bèlgica

En l’entrevista a Deutschlandfunk, Puigdemont va tornar a exigir al govern espanyol que accepti el resultat del 21-D. Segons ell, l’Estat “haurà perdut” si la correlació de forces continua sent semblant a la que hi havia fins que es va dissoldre el Parlament en aplicació de l’article 155. El president, que no té cap intenció de demanar l’asil a Bèlgica, va reiterar ahir que no s’amagarà de la justícia i que acceptarà anar a la presó si així ho decideixen els tribunals: “No tinc més alternativa. No vull ser un fugat”. Puigdemont es quedarà a Brussel·les sense poder debatre amb Rajoy, pendent de la Junta Electoral i esperant que la justícia belga es posicioni sobre l’euroordre de detenció contra ell.