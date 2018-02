Puigdemont avisa que no defallirà malgrat la repressió

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dissabte que no defallirà "per més dificultats que hi hagi, per més repressió, per més injustícia i per més gent que hi hagi a la presó". "Us animo a continuar, nosaltres no defallirem, jo no defalliré", ha reivindicat en una intervenció per vídeo en un acte de l'ANC a Reus, en què s'ha dibuixat un gran llaç al terra fet amb espelmes enceses.

Puigdemont ha argumentat que cada espelma "és un refugi d'esperança" per a aconseguir la llibertat dels presos polítics, i ha avisat que "per més repressió que hi hagi no podran apagar totes les espelmes".

Tot i reconèixer les dificultats per avançar cap a la independència de Catalunya, Puigdemont s'ha mostrat convençut que l'independentisme les superarà: "Sé que hi ha dificultats, però ja n'hi ha hagut en el passat i les hem superat junts". Adreçant-se als presents en l'acte, ha afirmat que espera estar a l'alçada de les mobilitzacions ciutadanes.