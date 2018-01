Puigdemont viatjarà a Dinamarca per oferir una conferència sobre la situació política catalana el 22 de gener

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, oferirà una conferència a la universitat de Copenhaguen (Dinamarca) el proper dilluns 22 de gener sobre la situació política a Catalunya. La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha confirmat en roda de premsa que el president viatjarà a Dinamarca per assistir presencialment en aquesta conferència. "Un cop el govern espanyol ha retirat l'euroordre pot viatjar lliurement per Europa. Veurem quina és la reacció de l'Estat", ha dit Artadi, admetent que en aquest cas la justícia espanyola podria reactivar l'euroordre de detenció.

Serà el primer cop que es mou de Bèlgica des que Espanya va retirar l'ordre de detenció internacional. El Tribunal Suprem va prendre aquesta decisió a principis de desembre després que el cas es judicialitzés a Bèlgica arran de l'ordre d'arrest internacional que va emetre l'Audiència Nacional. Des de llavors, Puigdemont es pot moure lliurament per tot arreu menys a Espanya.

Organitzat pel departament de ciències polítiques d'aquesta universitat, el debat el mantindran el president de la Generalitat i els professors Marlene Wind i MSO Christian F. Rosbøll sobre Catalunya i també la situació de la democràcia a Europa. Serà moderat pel cap del departament, Mikkel Vedby Rasmussen.

El debat es produirà en ple debat sobre la investidura del president a distància, que ha defensat aquest matí Puigdemont en una entrevista a Catalunya Ràdio. Ha defensat que el reglament no ho prohibeix explícitament i hi ha vies per fer-ho, afegint a més que si és escollit exercirà des de Bèlgica mentre no es retiri l'ordre de detenció contra ell en territori espanyol. "No es pot ser president si s'és presidari", ha assegurat.