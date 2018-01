Puigdemont anuncia que no tornarà si és investit: "No es pot ser president si s'és presidiari"

Després d'afirmar que tornaria si guanyava les eleccions del 21-D i posteriorment que ho faria si era investit president, el president Carles Puigdemont ha descartat avui tornar a Catalunya si és escollit president mentre el govern espanyol no retiri l'ordre de detenció que pesa sobre ell. "No es pot ser president si s'és presidiari". "Si donem per fet que l'estat espanyol pot incomplir la llei, aleshores val tot. Ser president és respectar les decisions de la gent; no podria ser president si fos a la presó. No podem per la dignitat de les institucions que el senyor Rajoy guanyi per la via dels fets", ha remarcat el president a l'exili, que ha recordat: "Amb els membres del Govern només ens vèiem al consell executiu i les noves tecnologies garanteixen la comunicació". "Què és millor, el control de l'economia per part de 4 diputats o de 70? Què és millor, el control de la Generalitat des de Madrid o des de Catalunya i una part d'Europa?", s'ha preguntat sobre la possibilitat que presideixi el Govern des de Brussel·les. "Tenim el mandat de la restitució i els senyors que han convocat les eleccions han de dir si respecten o no els resultats", ha aclarit.

Puigdemont ha reiterat que el seu objectiu és ser investit president de la Generalitat: "Aquest és l'objectiu del nostre grup parlamentari i d'altres perquè és el que va votar la gent". En una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio', el cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat), exiliat a Brussel·les, ha insistit que "la gent va votar restitució, que allò que el 155 havia destituït s'havia de restaurar perquè aquest és el senyal de no rendició, de construir la República". "Tenim un Parlament que és el reflex de la voluntat de la ciutadania" i "el 155 ha sigut derrotat a les urnes", ha sentenciat. "La restitució passa per acceptar el resultat electoral; portem un mes de les eleccions i els ciutadans han enviat un missatge molt clar que no volen el 155", ha anotat Puigdemont davant la possibilitat que el govern espanyol mantingui la suspensió de l'autonomia, com ha anunciat, si ell és investit president.

"No hi ha pla B, l'única via és la restitució", ha reiterat Puigdemont, que ha admès que "no és un camí fàcil, però és el que ha triat la gent; la institució és el que compta, per damunt de la persona". "En el pla de la restitució només hi ha una opció i ens hi hem compromès tots", ha afirmat sobre la unitat d'acció de les forces independentistes. "Junqueras no havia d'haver entrat a la presó i hauria de poder fer aquesta funció si la gent li ha fet confiança", ha assenyalat el candidat, que ha deixat clar que no perd l'esperança que Junqueras pugui tornar a ser vicepresident". Després que Ciutadans, PP i PSC defensin no aixecar el 155 si Puigdemont és investit president, Puigdemont s'ha mostrat esperançat: "Confio que el meu dret com a diputat no el qüestioni ningú". Sobre l'informe dels lletrats, que ha deixat clar que "no és concloent", ha subratllat que "el seu criteri no sempre ha prevalgut, com es va posar de manifest amb la reforma del reglament". "Els lletrats no són l'escó 136 i han de respectar els drets de tots els diputats", ha reiterat Puigdemont. "Renunciaria si la majoria del Parlament em retira la confiança i no podré continuar sent president de la Generalitat", ha advertit. Si el nomenament no és reconegut, el problema no seria seu: "El cap de l'estat no té cap dret a subvertir la voluntat popular perquè incompliria la Constitució", ha assenyalat abans de remarcar que "la manera d'ajudar tota la gent que és a la presó és defensar el que s'ha votat i que és la restitució de les institucions", ha defensat el candidat a la presidència.

"Amb el president del Parlament haig de reunir-m'hi", ha explicat Puigdemont, que no ha concretat la data de la trobada. "Sempre hem sigut gent d'estendre ponts, tot i que mai hi ha hagut ningú a l'altre costat; per molt que ens hagin insultat i pegat, nosaltres continuem sent a l'altra vora del riu disposats a seure en una taula a parlar", ha anotat Puigdemont, que ha remarcat: "Jo no estic fugit". També ha recordat que "Espanya ha retirat l'euroordre". "Per tant, no estic perseguit", ha dit. "Si el senyor Rajoy no es reuneix amb mi és perquè ell no vol", ha afegit. "La investidura ha d'entrar en el marc del reglament. El que no està explícitament prohibit es pot fer, i la fórmula que proposarem encaixa en el reglament, que no demanarem que es canviï. Això no passarà", ha apuntat Puigdemont, sense entrar en detalls sobre quin serà el mètode que s'utilitzarà en el debat d'investidura.

Sobre les negociacions amb ERC per configurar el nou govern, ha explicat que les converses avancen. "Tinc plena confiança en els negociadors de tots dos partits", s'ha limitat a dir. "Santamaría confon els desitjos amb la realitat, i Espanya, si vol ser un estat de dret, ha de respectar la decisió dels diputats. Puc entendre que digués que l'1-O no valia, però les eleccions del 21-D les han convocat ells i les han perdut; tampoc les respectaran, aquestes?", ha rebatut les afirmacions de la vicepresidenta del govern espanyol d'impedir que sigui investit.

Pel que fa al full de ruta del nou Govern, no ha volgut aclarir si s'optarà per la via unilateral. "L'única unilateralitat és la del 155, i els partits independentistes hem posat davant de tot la voluntat de la gent. El que vull és que l'estat espanyol renunciï a la unilateralitat, no puc renunciar a la voluntat de la gent", ha advertit. "Vam subestimar la brutalitat de l'estat espanyol l'1-O, però no ens en podem anar cap a casa ara", ha advertit davant la reacció que l'Estat va tenir durant el referèndum i preveient noves represàlies en el futur. "La situació complexa durarà molts anys i no ens hem de posar calendaris", ha assenyalat sobre la implementació de la República, que reivindica només obertament la CUP.

"L'independentisme abans era minoritari i des del 9-N hem anat incrementant el nombre de votants i l'autonomisme s'ha anat afeblint", ha replicat sobre la necessitat d'eixamplar la base social independentista. Puigdemont ha avançat que el full de ruta del nou executiu passa per "impulsar polítiques socials i internacionalitzar Catalunya". "Si no s'aixeca el 155, l'estat espanyol està incomplint la llei i espero que hi hagi una majoria al Parlament que ho denunciï". "No ens hem de rendir davant el TC", ha avisat davant la suspensió de lleis de caire social que ha impugnat el tribunal durant la passada legislatura.