Puigdemont crida els catalans a "mantenir el pols del país en el terreny de la pau"

"Mantenir el pols del país en el terreny de la pau". Aquest ha sigut el primer missatge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, després que el Parlament hagi proclamat la República Catalana. En un acte al mateix Parlament, Puigdemont ha defensat que són les persones i alhora les institucions les que fan poble, i ha celebrat que la cambra catalana hagi culminat un Procés sorgit de les urnes.

El president ha fet un parlament breu acompanyat del vicepresident, Oriol Junqueras, i l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, que ha parlat en nom dels 650 alcaldes que avui han sigut al Parlament per donar suport a la declaració d'independència. En el seu discurs, Puigdemont ha aplaudit que el Parlament hagi fet avui "un pas llargament esperat".

Davant de l'escenari que s'obre a partir d'ara -amb el Senat acabant d'aprovar l'article 155 de la Constitució i el govern espanyol disposat a cessar tot el Govern-, Puigdemont ha afirmat: "Venen hores en què a tots ens pertocarà el pols del nostre país, en el terreny de la pau, el civisme i la dignitat". Per això, ha cridat els catalans a ser dignes del moment i d'una societat que "sempre ha respost pacíficament i cívicament als seus grans reptes democràtics".

El vicepresident, Oriol Junqueras, ha centrat el seu discurs en la defensa dels valors universals, entre els quals ha destacat la "llibertat i la igualtat", però també "la igualtat als ulls de Déu i l'amor fratern". El Govern vol remarcar que no es marginarà a ningú pensi com pensi i, de fet, Junqueras ha fet especial èmfasi en la construcció "d'un sol poble". "Estem convençuts que podem compartir aquests valors universals i ser un sol poble, inclusiu i amb igualtat de drets per a tots els ciutadans", ha afegit des del faristol que s'ha situat al vestíbul del Parlament.

Junqueras també s'ha adreçat "als pobles del món i als d'Espanya" per garantir-los que la República Catalana actuarà amb respecte per tothom. Ara, un cop el Govern ha donat continuïtat "als mandats del 27-S i de l'1-O", l'executiu impulsarà un procés constituent en el qual Junqueras confia que participi "tothom". "Visca Catalunya i Visca la República!", ha acabat exclamant el vicepresident.

La primera a prendre la paraula ha estat l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, que ha apel·lat a tota la ciutadania a participar en el procés constituent i a construir la nova república. En representació dels ajuntaments, Sabater ha afirmat que el món local "no pot fer més que comprometre's en el procés de creació de la República Catalana davant la involució de l'Estat, que menysté les nostres institucions".