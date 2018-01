Puigdemont demana empara a Torrent per poder acudir a la investidura

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat empara per carta al president del Parlament, Roger Torrent, per tal que se li garanteixin els drets com a diputat i pugui acudir al ple d'investidura. El Tribunal Constitucional va decidir dissabte suspendre preventivament la investidura a distància de Puigdemont i només permetre-la presencialment si ho autoritzava el jutge del Tribunal Suprem que l'investiga per rebel·lió i sedició.

540x306 La carta de Puigdemont a Roger Torrent / ARA La carta de Puigdemont a Roger Torrent / ARA

Puigdemont, citant diversos articles del reglament del Parlament, diu que té "dret a assistir a les votacions del ple" i que gaudeix d'immunitat parlamentària en el sentit que "no pot ésser detingut si no és en cas de delicte flagrant". En aquest sentit, li demana que prengui mesures per "salvaguardar" els seus drets com a diputat.

El president del Parlament té la potestat de decidir si manté la convocatòria de ple o no i la investidura de Puigdemont després de la decisió del Constitucional. L'alt tribunal ha llançat un avís, en la seva interlocutòria, que no obeir la suspensió cautelar i tirar endavant la investidura de Puigdemont a distància tindria conseqüències penals per al president del Parlament i els membres de la mesa. Aquest matí s'ha reunit el grup parlamentari de JxCat i l'executiu d'ERC. Aquesta tarda s'intensificaran els contactes entre aquests grups i també la CUP per decidir com encaren demà la convocatòria de la investidura.

Sense petició a Llarena

Els advocats del president també valoren si acudir al Tribunal Suprem per demanar el permís al jutge Llarena per acudir al ple d'investidura. Tot i que en un primer moment s'havia anunciat que es faria, ara JxCat s'inclina per no sol·licitar-ho. "El poder judicial no pot ser qui digui el que ha de fer el Parlament", asseguren fonts de la candidatura del president. Dissabte el Tribunal Constitucional, a banda de suspendre preventivament una hipotètica investidura a distància, també va condicionar que Puigdemont pugui assistir al ple a una autorització de Llarena.