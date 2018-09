L'expresident Carles Puigdemont farà una conferència a Amsterdam el 2 d'octubre, en el marc de del cicle de debats 'Sign of the Times' que organitza el centre cultural De Balie a l'Internationaal Theater. Segons la web del centre, la ponència començarà a les 20:30 hores amb el títol 'Mad as Hell'. El cap de files de JxCat publicarà, unes setmanes abans d'aquesta conferència a Amsterdam, el llibre 'La crisi catalana, una oportunitat per a Europa', que ha escrit amb el periodista Olivier Mouton, de 'Vif-L’Express'. L'obra es traduirà a l'anglès i el francès, a més de precisament el neerlandès.

El cicle de debats analitzarà els grans temes de l'actualitat social i política, com ara el Brexit o la presidència de Donald Trump als EUA. Puigdemont -presentat com a "anterior líder català"- hi exposarà el seu punt de vista sobre la "ira" que hi ha a Europa. Aquesta conferència també tindrà lloc l'endemà del primer aniversari del referèndum d'autodeterminació de l'1-O. El mateix 2 d'octubre també està previst que comenci el debat de política general al Parlament, que s'allargarà fins el dia 4.

El líder de JxCat i impulsor de la Crida Nacional per la República ja va engegar el seu periple de xerrades a l'estranger a Escòcia fa dos caps de setmana. Va ser la primera sortida de Brussel·les des que hi va tornar provinent d'Alemanya, arran de la retirada de l'euroordre i el tancament del procés d'extradició sol·licitat pel Tribunal Suprem. Ara trepitjarà per primera vegada Holanda des que va marxar a l'exili a finals d'octubre de l'any passat.