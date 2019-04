Puigdemont, l'omnipresent

No és candidat a les eleccions al Congrés dels Diputats, tampoc al Senat, però qualsevol que vagi a un míting de JxCat en aquesta campanya sentirà que es repeteix, sempre, un nom: Carles Puigdemont. Si bé ERC ha fet d'Oriol Junqueras el seu missatge, JxCat ha equiparat la seva butlleta a la figura de l'expresident, encara que només es presenti a les eleccions europees del 26 de maig. "Oi que no volen Puigdemont? Doncs nosaltres enviarem Puigdemont al Congrés, al Senat i a Europa", repetia aquest dijous a Roses, Jaume Alonso Cuevillas, cap de llista de JxCat a Girona.

Cuevillas, altrament anomenat 'Jacs', es va posar el públic a la butxaca utilitzant un to desenfadat i més propi d'un monòleg humorístic que d'un míting. Fent gala de la seva professió d'advocat -no ve de militar en cap partit, sinó de la universitat, va remarcar- no es va estalviar les referències al llenguatge que se sent a la sala del Tribunal Suprem: les "mirades d'odi" dels assistents o el "fairy" a punt per llançar si s'excedia més del temps reglamentari.

Però aquest no va ser el missatge de fons del Cuevillas. L'advocat va insistir ahir, com ja ha fet diverses vegades el president, Quim Torra, i la número dos, Laura Borràs, que els electors han d'optar per "Puigdemont" perquè és qui la "Zarzuela, la Moncloa i el Tribunal Suprem" no volen que guanyi. "Imagineu la cara que se'ls quedarà quan sigui eurodiputat?", va assegurar Cuevillas, mostrant-se convençut que podria agafar l'acta malgrat que el Parlament Europeu ho condicioni a que passi abans per Madrid. "Ho serà, creieu-me", va exclamar.

I és que els dirigents de la candidatura de JxCat, en aquest equador de campanya, juguen la carta del "tots contra Puigdemont" per seduir els indecisos. Aprofitant l'editorial del País i que les enquestes no els són favorables, han optat per situar Puigdemont a l'antítesi de l'"establishment". "A Espanya i a Catalunya ho tenim tot en contra perquè som els del president Puigdemont i els del president Torra, que són els enemics número u", va asseverar dijous Cuevillas, referint-se a les institucions de l'Estat. "Les enquestes no són creïbles, no coneixen l'efecte Jacs, ni Marina Geli ni Laura Borràs. Les enquestes no valen. No serà la primera vegada que perdem les enquestes i seguim guanyant les eleccions", va etzibar, sempre amb l'experiència del 21-D present, quan JxCat va aconseguir remuntar.

El dia abans, des de Mataró, el president de la Generalitat va enviar el mateix missatge. "Qui és contra el qual tothom intenta dirigir les seves crítiques? JxCat. A qui volen apartar? a nosaltres, a JxCat. Perquè de nosaltres és el president legítim de Catalunya, Carles Puigdemont. I el president Puigdemont representa el lideratge de l'independentisme a tot el món, per això el volen apartar", va asseverar, demanant el vot.

Les enquestes i les europees

Els sondejos no beneficien la candidatura de JxCat a les eleccions generals (els donen entre 3 i 4 escons), però des del comitè de campanya de la candidatura creuen que no reflecteixen el que passarà el dia 28. Mantenen que poden repetir els 8 diputats de Francesc Homs, amb CDC, i creuen que juga a favor seu que un gruix important d'electors decidiran el vot a darrera hora. És en aquesta última setmana - la primera, admeten, que ha sigut difícil- que preveuen mobilitzar l'electorat incidint amb Puigdemont però també amb la irrupció dels presos en campanya: Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull estan pendents que la Junta Electoral Central els autoritzi a participar en mítings aquest cap de setmana: Turull dissabte a la Seu d'Urgell; Rull diumenge a Reus; i Sànchez i Puigdemont dilluns a Barcelona.

Per altra banda, el mateix comitè creu que amb l'expresident de cap de llista a les eleccions europees pot superar els republicans, que presenten Junqueras, i quedar en primera posició. Confiant, també, en un efecte arrossegament a les municipals, que són el mateix dia, el 26 de maig.

Tant el 28-A com el 26-M, JxCat vol repetir la remuntada de les eleccions del 21-D, on va quedar en segona posició, per davant d'ERC, amb un sol missatge: el retorn del president. Això no es va acabar produint i ara Puigdemont tornarà a sotmetre's a l'escrutini de les urnes un any i mig després.