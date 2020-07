Puigdemont presentarà el seu nou partit de forma imminent

Fa mesos que Junts per Catalunya arrossega el debat sobre com ordenar-se internament i unir en una sola formació política el PDECat, independents i la Crida. Ara aquesta discussió, tensa en els últims dies sobretot dins del Partit Demòcrata, arriba al seu punt final. L’expresident Carles Puigdemont, segons diverses fonts consultades per l’ARA, presentarà de manera imminent l’impuls d’una nova formació política a la qual estaran cridades totes les ànimes de l’espai de JxCat.

D’aquesta manera, després de mesos de converses encallades entre la Crida i el PDECat, Puigdemont decideix posar la directa sense esperar com es resol el debat intern al Partit Demòcrata. Diverses fonts apunten que el pla passa per fer un primer anunci aquesta setmana i després formalitzar la creació del nou partit a través d’una assemblea constituent aquest juliol.

La notícia s’ha precipitat arran del rebuig explícit de la direcció del PDECat a transitar cap a un nou partit per presentar-se a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya. Aquest dimecres els presos Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i l’exiliat Lluís Puig van fer explícita la seva renúncia a seguir lluitant internament al PDECat per fer canviar de posició la direcció i prioritzen així la creació d’un nou partit polític que representi tot JxCat. “No ens barallarem dins el PDECat, anem a fer JxCat”, assegurava ahir l’entorn dels presos polítics, remarcant que a la nova formació s’hi esperen també els militants del Partit Demòcrata. A través d’una carta, els presos del PDECat van comunicar al president de la formació, David Bonvehí, que no plantaran cara al consell nacional previst per a aquest mes de juliol i van instar tots els associats a triar el seu propi camí. Per tant, el que fan els exconsellers és treure el debat sobre JxCat fora dels òrgans del PDECat, perquè sigui cada militant el que decideixi.

“Volem evitar tensió dins del partit, ja sigui en assemblees territorials, sectorials o en el mateix consell nacional”, deien en la carta d’ahir, que després de Bonvehí va ser remesa a tots els militants. I afegien: “Sigui quin sigui l’itinerari que esculli cadascun dels associats del PDECat, tots plegats mantindrem intacta la nostra voluntat de treballar per una Catalunya independent, moderna i de progrés, socialment justa, que tingui com a prioritat absoluta el benestar de les persones”. És una manera de dir que, si volen, els militants del PDECat ja aniran amb Puigdemont. Aquesta és la fórmula que ha defensat Jordi Sànchez, president de la Crida, en els últims mesos en la negociació amb David Bonvehí, en què no s’ha trobat de moment cap punt d’entesa. El president del PDECat, d’acord amb la majoria de la seva direcció, ha defensat forjar una coalició 50-50 i ha rebutjat transitar cap a un nou partit que, a la pràctica, portaria a la dissolució del PDECat. Aquestes converses entre Sànchez i Bonvehí han continuat aquesta setmana, però no han arribat encara a cap acord. Tampoc ho han fet Bonvehí i els presos, que, abans de fer pública la carta d’ahir, han tingut reunions en què també ha participat el secretari d’organització, Ferran Bel. Però no han funcionat.

Trencament amb el PDECat?

Caldrà veure si el fet que l’expresident Carles Puigdemont surti a anunciar l’impuls de la nova formació política sense cap acord amb la direcció del PDECat implica necessàriament un trencament. Primer situarà els associats de la formació de David Bonvehí en una cruïlla: cada militant haurà de decidir si s’apunta o no al nou partit de Puigdemont. Això permetrà veure quin gruix de les bases del Partit Demòcrata segueixen Puigdemont i quin es queda al costat de Bonvehí. Serà un nou repartiment de cartes per veure quina és la força real de cadascú. Aquesta setmana hi ha hagut un primer tast d’això amb la publicació de dos manifestos: mentre que els presos, els consellers -menys Àngels Chacón-, la majoria de diputats de JxCat i també alcaldes han donat suport a Puigdemont per fer una nova formació política, Bonvehí ha exhibit poder territorial amb més d’un centenar d’alcaldes i líders locals del partit a favor de les posicions de la direcció. No serà fins que aquesta foto quedi sobre la taula que es podrà intuir si arriben a un acord in extremis o si finalment es presenten per separat a les eleccions. Hi ha qui creu que un cop l’expresident faci el pas, el PDECat s’hi hauria de poder apuntar d’alguna manera, encara que sigui només amb una aliança electoral ad hoc per a la cita a les urnes, sense cap acord organitzatiu.

I és que el calendari també obliga JxCat a moure fitxa. Diverses fonts consultades asseguren que el president, Quim Torra, vol prémer el botó vermell per situar els comicis a la tardor -ja sigui a l’octubre o al novembre-. El cap de l’executiu no està directament implicat en l’ordenació i no se sent vinculat per com acabi. “Han tingut molt de temps”, afirma l’entorn del president, que desvincula el calendari electoral del de l’ordenació de l’espai de Junts. I el temps és necessari per a JxCat: no només han de fer una assemblea constituent de la nova formació, sinó que després hauran d’escollir el candidat efectiu a la presidència més enllà del lideratge de Puigdemont. Una cursa que ja ha començat.