Els diputats presos i Puigdemont presentaran una demanda a les Nacions Unides per vulneració dels seus drets polítics

Els diputats Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull, i l'expresident Carles Puigdemont presentaran demà dijous una demanda davant el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra per denunciar la vulneració dels seus drets polítics com a membres del Parlament per la suspensió dictada pel jutge Pablo Llarena i acatada pel Parlament.

L'advocat internacional que porta el cas, Nico Krisch, explicarà les demandes que presenten cadascun d'ells en una roda de premsa en què també intervindran Puigdemont, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, que també està exiliada a Ginebra, i la diputada de la CUP Maria Sirvent. També seran a l’acte que se celebra a les onze del matí al Club Suís de la Premsa la portaveu del grup parlamentari republicà, Anna Caula, el portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, i Ernest Benach, en representació dels expresidents del Parlament de Catalunya.

El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides (ONU) ja va admetre a tràmit el 27 de març la demanda de Puigdemont per la vulneració dels seus drets polítics a l'estat espanyol quan es va impedir la seva investidura. La decisió s'afegia al dictamen de l'ONU que la setmana anterior havia demanat al govern espanyol que es garantissin els drets del diputat de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Sànchez.

Els advocats de Puigdemont van anunciar a principis de febrer la presentació de la denúncia, el primer pas d'una ofensiva internacional per denunciar la vulneració dels seus drets polítics i pressionar el govern espanyol. En concret, la denúncia es va presentar al·legant que l'estat espanyol ha incomplert dos convenis internacionals: el de drets civils i polítics i la Declaració Universal de Drets Humans. Després de l'admissió a tràmit, ara el Comitè de l'ONU s'haurà de pronunciar, un procés per al qual pot trigar entre un i dos anys. L'estat espanyol també pot presentar al·legacions al cas.

Puigdemont va presentar la denúncia a l'ONU, i no a una altra instància com el Tribunal d'Estrasburg (TDHE), perquè el marc d'interpretació de l'organisme es basa en el pacte internacional de drets civils i polítics, en què es reconeix el dret a l'autodeterminació. La resolució final de l'ONU vincularà formalment Espanya, perquè és signant del pacte i el protocol addicional de l'organisme, però el Comitè no té capacitat de sanció si decideix incomplir el seu pronunciament.