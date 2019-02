JxCat, sobre l'avançament electoral: "No solucionar el problema amb Catalunya provoca inestabilitat a l'Estat"

Eduard Pujol (JxCat) ha retret al president espanyol, Pedro Sánchez, que no s’hagi referit explícitament a Catalunya en el seu discurs per anunciar la convocatòria electoral. “Estem perplexos. Avui convoca eleccions per la inestabilitat provocada pel conflicte amb Catalunya i no en parla”, ha dit. “La cultura del “A por ellos” ha portat Catalunya a la coherència i a Espanya a la inestabilitat”, ha dit en roda de premsa al Parlament, recordant que en una legislatura hi ha hagut tres eleccions a Espanya i una moció de censura. “El fet de no voler solucionar el problema de Catalunya és el que provoca la inestabilitat a l'Estat, ha reiterat, opinant quevSánchez ha quedat atrapat per no voler afrontar un diàleg de veritat” amb la Generalitat. “El sistema espanyol està obsolet i té una crisi constitucional molt forta”, ha asseverat.

Pujol també ha anunciat que l'espai de JxCat es presentarà a les eleccions per ser la "muralla democràtica" a favor de Catalunya, però no aclareix com hi concorreran. Ha afirmat que en els propers dies parlaran com s'articula la proposta electoral.

Al seu torn, el president del PDECat, David Bonvehí, en declaracions als mitjans de comunicació, ha dit que la formació també té la voluntat de concórrer als comicis per defensar els "interessos de Catalunya". Tanmateix, no ha dit si es presentarien en coalició amb JxCat o la Crida. Primer, ha dit, que la formació política ha de debatre-ho internament.

Torrent aposta per "aliances democràtiques" per fer front a Vox

Per la seva banda, el president del Parlament, Roger Torrent, s'ha mostrat partidari "d'aliances democràtiques" per fer front a l'extrema dreta, en referència a Vox, en els propers comicis estatals, però també en qualsevol de les cites electorals futures, com per exemple, les eleccions europees i municipals del mes de maig. "Cal que les forces democràtiques deixin clar que no pactaran amb l'extrema dreta", ha demanat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Malgrat assegurar que ERC està preparada per a qualsevol cita electoral, Torrent ha criticat que el PSOE "s'hagi deixat endur pel debat electoralista de l'Estat i per la manifestació de la setmana passada a Colón, que qualitativament ha aconseguit l'efecte de condicionar Sánchez". "Ha preferit les eleccions que el diàleg i això té riscos", ha avisat Torrent, que ha reiterat la seva voluntat de diàleg per "trobar una solució democràtica al conflicte català".

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, també ha reaccionat a l'avançament electoral que ha anunciat Pedro Sánchez. En un tuit, ha acusat el president espanyol d'alinear-se amb els partits de dretes que estaven a la manifestació de diumenge passat a Madrid.