Què comporta l'obertura del judici oral contra els presos polítics? La decisió del Suprem, en 7 claus

El Tribunal Suprem ha iniciat aquest dijous el compte enrere pel judici oral contra el Procés. Gairebé un any després que Pablo Llarena comencés la investigació per rebel·lió a l'alt tribunal, la sala penal que jutjarà els líders independentistes ha confirmat tota la instrucció del magistrat i ha enviat un total de 18 processats per rebel·lió, malversació i desobediència al banc dels acusats. Encara no se sap la data del judici. Ara el següent pas és que les acusacions es pronunciïn sobre les penes que demanen. Aquestes són les claus de com s'ha arribat fins aquí i què comporta la decisió del Suprem.

Qui seurà al banc dels acusats?

Es tracta, en primer lloc, dels nou presos polítics: l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, tots ells processats per rebel·lió i malversació, així com l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, processats només rebel·lió.

En segon lloc, la resta de membres de l'anterior Govern que no són a l'exili: els exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila, processats per malversació i desobediència. I en tercer lloc seuran al banc dels acusats per desobediència els membres sobiranistes de la mesa que no són a la presó: Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet; i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya.

Queden fora del judici els set líders independentistes a l'exili: Carles Puigdemont, Toni Comín, Marta Rovira, Anna Gabriel, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsatí.

Per quines penes se'ls jutjarà?

Dependrà dels escrits d'acusació, sobretot el de la fiscalia. El ministeri públic té temps fins al 2 de novembre per presentar la seva qualificació, igual que l'advocacia de l'Estat –que està personada pel delicte de malversació– i el partit d'extrema dreta Vox. Si es manté l'acusació per rebel·lió, s'enfrontaran a un màxim de 30 anys de presó i inhabilitació si es prova violència greu contra persones. La sedició, en canvi, està tipificada entre 10 i 15 anys de presó, i la conspiració per la rebel·lió, en uns 7,5 anys. Pel que fa la malversació, són fins a 8 anys de presó. Si és agreujada, fins a 12 anys. El delicte de desobediència, en canvi, no comporta pena de presó, però sí multes i inhabilitació, com en el cas de l'exconseller de Presidència Francesc Homs.

Quan començarà el judici?

Està previst per a després de Reis, tot i que les qüestions prèvies podrien començar abans de Nadal. La data se sabrà un cop es presentin tots els escrits d'acusació i de defensa. És a dir, d'aquí almenys dues setmanes. Tot i que el president del Suprem, Carlos Lesmes, volia que fos el més ràpid possible, les defenses han intentat retardar el judici al màxim possible i coincidirà amb la negociació pels pressupostos generals de l'Estat per al 2019 al Congrés dels Diputats. ERC i el PDECat ja han avançat que hi votaran en contra si no hi ha un canvi en la situació dels presos polítics. El govern espanyol es nega a negociar sobre aquest tema.

Se'ls traslladarà de cara al judici?

Segur, sempre que no surtin en llibertat abans del judici. De moment el tribunal que els jutjarà ja ha descartat posar-los en llibertat, però les defenses poden continuar demanant-ho. Està previst que es traslladi els homes a la presó d'Estremera, i Forcadell i Bassa a la presó d'Alcalá Meco.

Què demanaven les defenses per evitar l'obertura del judici oral?

L'advocat de Rull i Turull, Jordi Pina, demanava directament l'anul·lació de la instrucció. La resta de les defenses, per una banda, demanaven tornar a la investigació per practicar noves diligències. Per una altra, volien que la sala entrés en el fons de l'afer, és a dir, els arguments pel delicte de rebel·lió, per provar que el tribunal està contaminat perquè ja s'ha posicionat sobre el tema abans del judici. I, tercer, al·legaven indefensió pels problemes a l'hora d'accedir al núvol del sumari.

Com rebat les defenses el tribunal?

Amb tres simples arguments sense voler entrar en el fons de la qüestió. Que els processats tenen dret a un judici sense dilacions, que en cap moment estan prejutjant ni qualificant sobre el delicte de rebel·lió, i que tota la informació que estava al núvol sobre el sumari els advocats ja la tenien en paper.

Qui jutjarà els líders independentistes?

El tribunal s'amplia i estarà integrat finalment per set magistrats. S'inclouen com a membres els magistrats Anna Ferrer i Andrés Palomo, que s'afegeixen a Manuel Marchena, el president de la sala penal del Suprem, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Luciano Varela i Antonio del Moral.