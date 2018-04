Rafael Catalá nega que la decisió sobre Puigdemont sigui un revés per a la justícia espanyola

El govern espanyol "està convençut que la justícia espanyola adoptarà les mesures més adequades" davant de la decisió de la justícia alemanya de deixar Carles Puigdemont en llibertat sota fiança i descartar el delicte de rebel·lió, segons han dit fonts de la Moncloa. L'executiu ha assegurat que "desconeix els termes exactes en què s'ha pronunciat el tribunal alemany i per tant no pot fer cap valoració", i ha afegit que "mai opina sobre decisions judicials, més encara quan es tracta de decisions d'un tribunal d'un altre país".



Per la seva banda, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha assegurat aquest dijous que la decisió de la justícia alemanya és "la manifestació de la justícia independent a Espanya i a Alemanya", i ha dit que cal "respectar les decisions dels tribunals". Tot i que no ha entrat en detalls, el ministre ha afegit que "algunes decisions agraden més i altres menys, però que cal acatar-les". A més, ha afirmat que es tracta d'un "procés llarg" i la d'avui és només "una primera decisió". Catalá ha conclòs que no és un revés per a la justícia espanyola.

Les reaccions de l'oposició a Catalunya

Després de saber que la justícia alemanya deixava en llibertat sota una fiança de 75.000 euros a Carles Puigdemont, el president del Partit Popular a Catalunya, Xavier García Albiol, ha assegurat a través de Twitter que respecta la decisió judicial però ha matisat que "cal viure aquí per entendre el que de debò està passant a Catalunya".

Respetando las decisiones de la justicia alemana, sólo puedo decir que hace falta vivir aquí y especialmente en municipios pequeños o intermedios para entender lo que de verdad está ocurriendo en Cataluña. https://t.co/qrGohQtluO — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 5 d’abril de 2018

El president de Cs, Albert Rivera, ha dit que respectarà els independentistes "sempre i quan ells respectin la Constitució". Ha afirmat també que es preocuparà dels més de dos milions de catalans que "se senten espanyols", però no dels que "no compleixen la llei o dels que odien a la resta per no pensar igual que ells". Rivera ha esborrat una piulada que va fer fa uns dies en què deia que Alemanya castigava "igual o amb més duresa" que Espanya el delicte de rebel·lió.

En la mateixa línia s'ha mostrat el diputat de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha manifestat també a través de la xarxa social que "els demòcrates sempre respectem les lleis i les decisions tribunals", i ha afegit, però, que "Puigdemont va fugir de la justícia espanyola" i que "els polítics no poden ser impunes".

Los demócratas siempre respetamos las leyes y las decisiones de los tribunales y los jueces de los países democráticos. Puigdemont huyó de la Justicia española y sigue teniendo graves delitos imputados por haber dinamitado el Estatut y la CE. Los políticos no pueden ser impunes. — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) 5 d’abril de 2018





En la mateixa línia s'ha manifestat aquesta tarda el líder del PSC, Miquel Iceta, que ha mostrat total "respecte i acatament" cap a les decisions judicials, i ha emplaçat a "veure com es desenvolupen els esdeveniments". Iceta ha reconegut que qualsevol decisió judicial genera "debat i controvèrsia" i que "cal llegir amb atenció" la decisió que ha pres la justícia alemanya. "Òbviament tindrà influència sobre el futur judicial, veurem fins a quin punt", ha conclòs.



Per la seva banda, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dit que respecta la decisió del tribunal alemany tot i que considera "important" que el president de la Generalitat sigui extradit a l'Estat per tal que "rendeixi comptes sobre els actes que va fer durant l'últim semestre del 2017". Així, Sánchez ha advertit que "tan perillós és judicialitzar la política com polititzar la justícia" i que, per tant, cal "demostrar el màxim respecte a les decisions judicials". No obstant això, el secretari general socialista ha recomanat que "l'independentisme el que ha de fer és emancipar-se de Puigdemont" i pensar "en el futur de milions de catalans".