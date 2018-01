Rajoy insisteix que investir Puigdemont allargaria el 155 perquè "és il·legal"

Continuen les amenaces del govern espanyol d'allargar l'aplicació del 155 a Catalunya. El president del govern central, Mariano Rajoy, ha reiterat aquest dissabte en una conferència a Sevilla que la investidura a distància de Carles Puigdemont "és il·legal" i que, si es dona, l'autonomia de Catalunya continuarà suspesa sota el marc del 155. En un discurs altra vegada majoritàriament triomfalista en el flanc econòmic, Rajoy també ha reivindicat la seva actuació política abans i després de l'1 d'octubre. Segons el president del govern espanyol, "les coses estan millor" després d'haver convocat eleccions.

Rajoy ha presumit de ser capaç de demostrar que "Espanya és una nació i té els instruments per defensar-se quan és atacada". Ha reivindicat també la seva capacitat d'aliança amb els partits constitucionalistes per donar veu a "la majoria", els que no volen la independència de Catalunya.

Per a Rajoy, Puigdemont viu "fora de la realitat". Segons el president del govern espanyol, "una sola persona situada fora de la realitat no pot condicionar el futur de tots". Per això, ha insistit que és impossible presidir la Generalitat de Catalunya des de Brussel·les, "està fora del sentit comú", ha etzibat assegurant que un dels objectius de Puigdemont és també escapar-se del control parlamentari que fa l'oposició al Govern mantenint-se a Bèlgica.

La factura política a Catalunya

El president del govern espanyol no es penedeix d'haver actuat com ho ha fet a Catalunya malgrat ser conscient de l'elevada factura política que això ha costat al seu partit al Parlament. "El govern ha d'actuar pensant en l'interès general, en Espanya i la seva sobirania nacional, i després ja ve el nostre partit, que també ens importa molt", ha recalcat.

Això, però, no ha evitat la crítica cap al seu principal soci de govern, Ciutadans. Rajoy s'ha queixat del fet que Ciutadans no hagi permès als populars tenir grup parlamentari propi a Catalunya, i sosté que "no volen que el PP s'assegui al Parlament per defensar els interessos de Catalunya".

La carta del finançament

Finalment, Rajoy ha tornat a posar sobre la taula la vella carta del sistema de finançament autonòmic. "Vull aprovar un nou finançament autonòmic", ha dit satisfet. Això sí, ha exigit que no es faci servir aquesta carta per "atacar el govern" i ha recordat que el sistema vigent no va ser aprovat pel Partit Popular: "Jo hi vaig votar en contra". Per això ha volgut presumir de la seva voluntat –i necessitat– de pactar la reforma amb "tot el Partit Socialista".