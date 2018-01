Rajoy recorrerà la delegació de vot dels diputats a Brussel·les, però s'inclina per no impugnar la dels presos

El govern espanyol recorrerà "immediatament" davant del Tribunal Constitucional qualsevol acte de la mesa del Parlament que possibiliti la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, i també qualsevol decisió que entenguin que suposa una interpretació il·legal del reglament. Per començar, presentaran recurs si la mesa d'edat demà, dimecres, en la constitució de la cambra, decideix autoritzar els cinc diputats de Brussel·les que deleguin el seu vot. Així ho han confirmat fonts de l'executiu en una trobada informal a la Moncloa aquest dimarts. En el cas dels tres diputats presos, però, l'executiu s'inclina per no recórrer en cas que els permetin delegar el vot, per no anar en contra de la decisió del jutge del Suprem Pablo Llarena, que instava els presos preventius a demanar aquesta delegació.

Aquesta diferenciació, però, atempta contra la lectura del reglament que van fer ahir, dilluns, els lletrats del Parlament, que deixaven clar que no correspon al magistrat la interpretació de les normes que regulen el funcionament de la cambra catalana. Tot i així, en cas que la justificació per permetre la delegació de vot no s'ajusti als criteris d'obediència al mandat judicial i s'invoquin, per exemple, altres arguments com la denominació de presos polítics, l'executiu espanyol sí que es plantejaria fins i tot recórrer aquesta segona decisió.

En cas que s'acabés recorrent -cosa que previsiblement tindria lloc divendres, en el consell de ministres- i que el Tribunal Constitucional admetés a tràmit el recurs, els vots dels diputats exiliats quedarien impugnats, però no la constitució del Parlament, segons la lectura que en fa l'executiu espanyol. Això voldria dir que, sigui com sigui, el compte enrere cap a una eventual repetició electoral, que seria a finals de març, continuaria en marxa -perquè la llei marca els terminis a partir, justament, de la constitució del Parlament-.

Les mateixes fonts admeten que el Constitucional no arribaria a temps d'aturar la constitució de la mesa, amb previsible majoria independentista, però assenyalen que "l'important és la investidura". És a dir, esperen que els vots dels diputats a l'estranger estiguin suspesos pel Tribunal Constitucional abans del 31 de gener, perquè els partits independentistes es vegin forçats a donar-los relleu si no volen perdre la votació.

D'aquesta manera, amb la renovació forçada, la Moncloa aspira que el nou Govern que es formi sigui "net", és a dir, sense imputats ni exiliats. Només aquesta via és la que a Mariano Rajoy no li semblaria "dolenta" i donaria, segons considera, "un missatge de normalitat". En cas que es continuï intentant investir Puigdemont, el govern espanyol ja ha deixat clar que el 155 seguirà en vigor. A més, les mateixes fonts han explicat que el recurs contra la investidura telemàtica de Puigdemont ja està redactat, i que repeteix, a grans trets, els arguments dels lletrats del Parlament: considera que la investidura és un acte personal indelegable, perquè es pot delegar un vot però no una funció.

En l'entorn de Rajoy, l'escenari al qual donen més possibilitats és que els partits independentistes no arribin al 31 de gener amb un candidat consensuat. Aleshores, igualment, el nou president o presidenta de la cambra haurà de proposar-ne un, i el rellotge de dos mesos abans de la repetició electoral es posarà en marxa. "Som els del 155, i el que ens diuen des de Barcelona és que estan molt lluny d'un acord. Avui mateix s'han reunit a les 9 del matí i no han arribat a cap entesa", explicaven fonts de la Moncloa. Tot i això, consideren que l'escenari més probable és un pacte 'in extremis' dels independentistes per trobar un candidat de consens, pocs dies abans de finals de març, quan es convocarien noves eleccions.