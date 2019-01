Ramón Espinar dimiteix de tots els càrrecs en plena crisi de Podem

Es complica la crisi interna a Podem Madrid. Ramón Espinar, fins ara secretari general del del partit lila a la Comunitat, ha anunciat aquest divendres que deixa tant l'escó a l'Assemblea de Madrid com la direcció de la formació, així com també el rol de portaveu al Senat. Abandona d'aquesta manera tots els rols orgànics dins de Podem, on assegura que continuarà militant i participant en política. "Participar en un projecte polític implica compartir valors, idees, i posar-les en marxa -assegura en un text compartit a Twitter-. Liderar-lo és un exercici de responsabilitat que implica proposar el rumb i dirigir l'esforç col·lectiu. En la situació actual, no es donen les condicions per dur a terme el projecte de Podem a Madrid cap on crec que s'ha de dirigir". En aquest sentit, considera que la decisió més responsable és la renúncia".

Acabo de presentar mi dimisión en los órganos de Podemos.



Muchas gracias por todo. pic.twitter.com/nrWmuzHbhj — Ramón Espinar (@RamonEspinar) 25 de gener de 2019

Tot i l'enfrontament amb els afins a Íñigo Errejón els últims anys, Espinar havia optat per mantenir-se al marge de la crisi oberta per la marxa de l'exnúmero dos del partit a una nova candidatura juntament amb Manuela Carmena. Durant la reunió de candidats autonòmics del passat cap de setmana, Espinar va evitar ser dur amb Errejón i pressionar-lo perquè deixés l'escó al Congrés, com va acabar fent dilluns passat.

Fonts consultades per l'ARA apunten que Espinar es planta després d'haver xocat amb Pablo Iglesias sobre el conflicte a la Comunitat. El fins avui líder de la formació lila a Madrid era partidari d'explorar una negociació amb Errejón per no arribar al 26 de maig amb dues candidatures separades, que podrien restar múscul a l'esquerra alternativa. En canvi, tal com ja va avisar en el seu missatge a Facebook la setmana passada, el secretari general estatal tenia intenció de plantar batalla a Errejón amb una llista pròpia de Podem.