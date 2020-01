Romeva afirma que no es penedeix de res i assegura que tenen el dret de "tornar-ho a intentar"

L'exconseller d'Exteriors Raül Romeva ha sigut el tercer pres a asseure's a la taula de la comissió sobre el 155 al Parlament. Després de dos anys empresonat, Romeva ha tornat a trepitjar la cambra catalana, al costat de la resta de presos que fa dos anys tenien responsabilitats de Govern -Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Dolors Bassa–. I ho ha fet per denunciar que no es penedeix de res del que va fer en la passada legislatura i que no abandona l'objectiu d'arribar a la independència de Catalunya. "No em penedeixo de res del que he fet i de res del que hagi expressat", ha afirmat.

Romeva ha admès que l'independentisme no va aconseguir el seu objectiu la tardor del 2017, però ha assegurat que tenen "el dret a tornar-ho a intentar". Això sí, ha avisat que el camí per arribar-hi és "complicat". "No és fàcil, no és ràpid i no és indolor. Però estic convençut que és irreversible", ha sentenciat. En aquest sentit, l'exconseller d'Exteriors ha assegurat que està "disposat a assumir la derrota, sempre que sigui justa". Per canalitzar les aspiracions independentistes, Romeva ha situat el diàleg com l'única via. "Com a demòcrata i republicà que soc, sempre se'm trobarà en aquells espais que comportin parlar, contrastar i dialogar", ha afirmat. L'exconseller ha posat en valor la taula de diàleg amb el govern espanyol i ha recordat que l'Estat s'asseu a parlar "perquè hi ha una necessitat i un interès" darrere. "Els interessos s'han d'aprofitar", ha dit.

A part de reivindicar la taula de diàleg amb l'estat espanyol, Romeva també ha defensat l'amnistia com l'única via possible per posar fi a la repressió de l'Estat. L'exconseller ho ha fet tot just uns dies després que el govern espanyol anunciés que plantejarà una reforma del Codi Penal per reformular el delicte de sedició. Per a Romeva, l'amnistia no només serveix perquè els líders independentistes surtin de la presó, sinó també per evitar que se "silenciï una ideologia". "Tant és la gent que passi per la presó, no només cal que se'ns reconegui la dignitat política a nosaltres, sinó també la dignitat política d'una proposta", ha defensat.

"No ens n'hem sortit"

"Els que defensàvem la República no ens n'hem sortit, és una obvietat, un fet. Però els que la volien impedir tampoc se n'han sortit", ha afirmat Romeva, que considera que Catalunya està "en un empat tècnic". Així, ha reiterat la seva aposta pel diàleg per solucionar el conflicte polític català i ha assegurat que és partidari que l'independentisme faci autocrítica. Per predicar amb l'exemple, s'ha referit al "dolor" que, ha dit, han patit els que no compartien els objectius independentistes, als quals "no es va tenir prou en compte". "Sense el reconeixement del dolor no hi pot haver diàleg efectiu", ha afirmat, i ha afirmat que es reconegui en les dues bandes.

Precisament Romeva ha demanat que l'Estat també faci autocrítica i ha recordat el "dolor afegit" que, ha dit, va patir l'independentisme després de les càrregues policials de l'1-O: "Ho van convertir en una creixent repressió que avui no s'ha acabat". "L'Estat va fallar en termes polítics, jurídics i morals. On és l'autocrítica? Dels que ens volien tancats a la presó per defensar un projecte, unes llibertats, uns drets i una República, m'encantaria poder-hi parlar", ha afirmat tot seguit. I en aquest punt, l'exconseller ha retret al grup de Ciutadans que hagin abandonat la comissió després de la intervenció de l'exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras.

En la seva intervenció a la comissió del 155, Romeva no ha obviat el contingut específic d'aquestes sessions i ha carregat contra la suspensió de l'autonomia: "És l'error més greu que s'hagi fet en política en l'època democràtica". A més, ha afirmat que l'article 155 no es pot considerar "en cap cas democràtic" i l'ha emmarcat com una de les conseqüències d'un Estat "que té por i que és covard". L'exconseller també ha defensat l'1-O i ha assegurat que va servir perquè l'independentisme guanyés "credibilitat". "Tots aquells que no es creien que estàvem disposats a fer-ho i a assumir les conseqüències, van veure que hi estàvem disposats", ha conclòs.