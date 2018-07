Cs i PP carreguen contra les "concessions" del PSOE a l'independentisme amb l'apropament dels presos

L'apropament dels presos polítics a presons catalanes ha desencadenat les reaccions de diferents formacions polítiques. Per als independentistes aquest gest no és suficient, i mantenen l'exigència de l'alliberament sense condicions. Per la seva banda, Cs i el PP consideren que l'apropament és una concessió del govern de Pedro Sánchez als independentistes.

Ciutadans desconfia que el control passi a mans de la Generalitat

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha exposat el seu rebuig a l'apropament dels presos polítics. "Nou pagament de Sánchez als separatistes a canvi de dur-lo a la Moncloa sense passar per les urnes", ha assegurat en un tuit. A més, ha afegit que és "increïble que el control penitenciari dels encausats per rebel·lió es deixi en mans dels que continuen amenaçant amb saltar-se les lleis i fer un altre cop".

Nuevo pago de Sánchez a los separatistas a cambio de llevarle a Moncloa sin pasar por las urnas. Increíble que el control penitenciario de encausados por rebelión se deje en manos de quienes siguen amenazando con saltarse las leyes y dar otro golpe. https://t.co/Jl4IuEfpmb — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 2 de julio de 2018

De la mateixa opinió és el portaveu de Cs al Congrés de Diputats, Juan Carlos Girauta, que en unes declaracions als passadissos ha assegurat que Sánchez té "hipoteques polítiques" i ha afegit que aquest és "el principal motiu" pel qual els presos seran traslladats.

El PP lamenta el "premi" a l'independentisme

El portaveu del Partit Popular al Congrés, Rafael Hernando, ha afirmat que el trasllat dels presos " demostra" que l’executiu de Pedro Sánchez "ha d’estar permanentment fent concessions", ja sigui als "populistes de Podem" o als independentistes.

També ha reaccionat a la notícia el màxim dirigent dels populars a Catalunya, Xavier García Albiol, que ha assegurat a Twitter que l'acostament dels presos és "la resposta-premi" del govern espanyol a la proposta de Quim Torra de plantejar un nou referèndum d'independència.

La respuesta-premio del gobierno de España a la exigencia de @QuimTorraiPla de plantear un referéndum para romper Cataluña del resto de España. @lavanguardia https://t.co/MCXvjUEkVx — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 2 de julio de 2018

Podem considera una "bona notícia" l'apropament

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat que el trasllat és una "bona notícia" perquè "no és normal" que les seves famílies hagin de viatjar "centenars de quilòmetres" per veure'ls. Tot i això, Iglesias considera que "en cap cas" haurien d'estar a presó.

El líder dels Comuns, Xavier Domènech, ha assegurat que "no és un dia d'alegria" però si "d'homenatge" a tota la gent que està lluitant per acabar amb la "situació".

Avui no és dia d'alegria, perquè no han d'estar a la presó, però si d'homenatge a totes les persones que estan lluitant per acabar amb aquesta situació @TxellBonet https://t.co/MuCtdLd721 — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 2 de julio de 2018

El PSOE considera lògic que puguin estar més a prop de les famílies

Per la seva banda, la portaveu del Partit Socialista al Congrés, Adriana Lastra, ha assegurat que és lògic "apropar" els presos una vegada acabada la fase d'instrucció, perquè puguin estar més a prop de la "família i el seu entorn".

L'independentisme ho veu insuficient

El portaveu del PDECat al Congrés de Diputats, Carles Campuzano, considera que l'acostament dels presos a Catalunya no és "rellevant" perquè és "simplement" el "compliment de la legalitat" vigent. Per aquest motiu ha afirmat que no té "cap valor polític" i ha considerat "anormal" que els presos no fossin "o en llibertat o en presons catalanes". La diputada per Girona al Parlament, Gemma Geis, ha assegurat en un tuit que el "trasllat dels presos és un dret; la seva llibertat, justícia".

Per la seva banda, el diputat d'ERC Joan Tardà ha considerat que és una "vergonya" que els presos independentistes no hagin sigut traslladats abans. "Del que es tracta és que estiguin lliures", ha afirmat.

La CUP ha assegurat en un tuit que l'apropament a presons catalanes és "una qüestió de justícia" i per tant consideren que "no és cap concessió". El partit de l'esquerra independentista demana "la llibertat immediata i sense condicions".